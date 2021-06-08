Kazada yaşamını yitiren pazarcı arkadaşlar toprağa verildi



Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR,(Konya), (DHA)KONYA'da kontrolden çıkıp karşı şeritteki kamyonla

çarpışan otomobildeki pazarcı Aykut Katar (32) ve mesai arkadaşı Kadir Günay (28), bugün memleketleri Akşehir'de toprağa verildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kadir Şahbaz'ın tedavisi ise devam ediyor.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında KonyaAfyonkarahisar kara yolunun 90'ıncı kilometresinde

meydana geldi. Pazarcılık yapan Kadir Şahbaz yönetimindeki 07 FLT 35 plakalı otomobil,

sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek M.A. yönetimindeki 03 KH 161 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Kadir Şahbaz yaralandı, araçta bulunan Aykut Katar ve Kadir Günay yaşamını yitirdi. İki kişinin cansız bedeni otopsi için Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Kadir Şahbaz da ambulansla, Ilgın Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. Hayati tehlikesi devam eden Şahbaz'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazada yaşamını yitiren Aykut Katar ve Kadir Günay'ın cenazesi, bugün memleketleri Akşehir'de kılınan namazın ardından Nasreddin Hoca Mezarlığı'na defnedildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Akşehir Atilla MEMİŞ

2021-06-08 14:03:38



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