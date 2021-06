Meram Belediyesi'nden kurban satış yeri yanına kesimhane

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı. Her yıl Çomaklı Mahallesi’nde kurulan kurban satış yerinde yapılan düzenlemeler kapsamında bölgeye bir de kesimhane kazandırılıyor.

Meram Belediyesi, Kurban Bayramında vatandaşların hayvan kesimlerini daha modern ve sağlıklı şartlarda gerçekleştirebilmesi amacıyla Çomaklı Mahallesi’nde kurulan hayvan satış yeri yanına kesimhane inşa ediyor. Her yıl yeni bir düzenleme yaparak pazar alanının fiziki şartlarını daha da iyileştirmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Hemşehrilerimizin daha sağlıklı ve rahat bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için önceki yıllarda pazar alanındaki ara ve ana caddeleri asfaltlamıştık. Ardından padokların arasındaki yaklaşık 15 bin metrekarelik alanı kilitli taş ile döşedik ve pazar alanını tozdan çamurdan kurtardık. Bu çalışmaların yanında bu yıl da pazar alanının yanında büyükbaş hayvan kesiminin yapılacağı modern bir kesimhane inşa ediyoruz. 5 bin metrekare arsa alanı içerisinde yapımına başladığımız kesimhane teknolojik makine ve ekipmanlarla donatılacak. Kapalı tesis alanı, hayvan bekleme alanı, idari binası, wc ve açık otoparkı ile bayram süresi boyunca hizmet verecek kesimhanede ayrıca hemşehrilerimiz kurbanlarının kesimlerini kendileri için oluşturulan seyir tribününden gönül rahatlığıyla takip edebilecek. Kurban Bayramı öncesinde tamamlayarak hizmete sunacağımız kesimhane sayesinde hemşehrilerimiz ibadetlerini daha sağlıklı ortamda yerine getirecek ve ilçe genelinde gelişigüzel alanlarda yapılan hayvan kesimlerinden kaynaklı oluşabilecek kötü görüntünün de önüne geçmiş olacağız. Kurban satış alanında yaptığımız bu çalışmaların yanında her yıl olduğu gibi güvenlik kontrol hizmeti, veterinerlik ve sağlık hizmetlerimizle hemşehrilerimiz alışverişten kesime kadar kendilerine sunulan imkanlardan yararlanacak, huzur ve güven içerisinde ibadetlerini yerine getirebilecekler” dedi.

