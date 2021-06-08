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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği İstişare Toplantısı yapıldı

İHA

Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği İstişare Toplantısı yapıldı

Bu yıl 510 Temmuz tarihleri arasında 62’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği ile ilgili değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.
Pandemiden dolayı yapılacak etkinler ile ilgili katılımcıların fikir ve görüşlerinin alındığı toplantıda, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından bir açılış konuşması yapıldı. Başkan Salih Akkaya, pandemide ülkemizde durumun iyiye gittiğine değinirken, konser gibi etkinlikler ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadığına değinerek, Haziran ayının 10’unda hükümetin kısıtlamalarla ilgili yeni bir toplantı yapıp açıklama yapacağını belirtti. Katılımcılara; özellikle konser ve tiyatro gibi etkinliklerin bu yıl da yapılıp yapılmaması yönünde görüşlerinin sorulduğu toplantıda, katılımcıların büyük çoğunluğu bu yıl da pandemiden dolayı konserlerin yapılmaması, konser ve tiyatroların yapılması durumunda ise pandemi kurallarına uyularak kısıtlı bir şekilde yapılması yönünde görüş belirtti. Geçen yıl yapılan etkinliklerin bu yıl da yapılması, bazı ilave etkinlikler ile içeriğin genişletilmesi istenirken, şenlik zamanı yapılan panayırın bu yıl da yapılmaması yönünde görüş ortaya çıktı. Ayrıca yine bu yıl pandemiden ve ürün azlığından dolayı Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat Festivali’nin de yapılmaması yönünde de görüş belirtildi.
Toplantı sonunda katılımcılara teşekkür eden Başkan Akkaya, fikir ve düşünceleri değerlendirerek hükümet tarafından yapılacak yeni kısıtlama açıklamasının ardından konser ve tiyatro gibi etkinliklerin yapılıp yapılmayacağına karar verileceğine değinip, geçen yıl yapılan etkinlikler ve benzerlerinin bu yıl da yapılacağını kaydetti.
Akşehir Kültür Merkezinde yapılan toplantıya, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Özdemir, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Nasreddin Hoca ile ilgili dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, STK temsilcileri, oda başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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