Karatay’a yeni millet kıraathanesi kazandırılıyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ilçeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın model projelerinden birisi olan millet kıraathanesini kazandırıyor.

Büyüksinan Mahallesi’ne kazandırılacak millet kıraathanesinin bölgeye sosyal ve kültürel anlamda önemli katkı sunması hedeflenirken, bölgeye kazandırılacak proje, her yaş grubuna, özellikle öğrencilere hizmet verecek. Büyüksinan Millet Kıraathanesi’nde kütüphane ve ders çalışma salonu ile bilgisayarlar, ücretsiz internet ve günlük gazeteler bulunacak. Ayrıca, millet kıraathanesinden faydalanacak vatandaşlara çay, kahve ve kek gibi ikramlar da ücretsiz olacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Büyüksinan Mahallesi’ni ziyaret ederek millet kıraathanesi alanında incelemelerde bulundu. Millet kıraathanesiyle özellikle öğrencilerin kitaba ulaşabilmelerini daha da kolaylaştırmış olacaklarını ve onlar için sıcak bir ortam hazırlanacağına vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, projeyle vatandaşların daha da kaynaşmasına katkı sağlanacağını belirtti.



“Kıraathanelerimizde hemşehrilerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız”

Hasan Kılca, millet kıraathanelerinin vatandaşların sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Yüzlerce yıllık medeniyet geçmişimizden gelen kıraathane geleneği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde günümüze taşındı. Millet kıraathanelerimiz, hemşehrilerimizin gönül rahatlığı ve güvenerek gittiği, kitap okuyup ders çalışabildiği, vakitlerini faydalı geçirdiği özel mekanlar. Millet kıraathanelerinde 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız, kitapların sıcak ve bilgi dolu dünyasıyla kuşanıyor, ikramlar ve gönülden muhabbetle ağırlanıyor. Karatay Belediyesi olarak bizler de ilçemizi daha ileri noktalara taşıyacak gençlerimizin; okuyan, araştıran, düşünen ve üreten bireyler olması için çaba harcıyoruz. Bu kapsamda da Orhangazi ve Saraçoğlu Mahallesi’nden sonra Büyüksinan Mahallemize de millet kıraathanesi kazandırıyoruz. Millet kıraathanesi, yemyeşil bir parkın içerisinde, yürüyüş ve oturma alanlarının olacağı, oyun gruplarının olacağı bir proje olacak. Dolayısıyla projemizin her yaş grubunun sosyalleşmesi için faydalı ve verimli bir ortam olacağına inanıyorum. Gençlerimizin yanı sıra tüm yaş grubundan vatandaşlarımız, bu mekanlarda rahatça ders çalışabilecekler; kitaplarını, gazetelerini okuyabilecekler ve sonuçta oldukça kaliteli vakitler geçirebilecekler. Millet kıraathanelerimiz ayrıca, özlenen o ilmi, kültürel ve sanatsal sohbetlere de ev sahipliği yapacak. Hemşehrilerimizin sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak olan millet kıraathanelerimiz, inanıyorum ki Karataylıların yeni buluşma noktası olacak" dedi.

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