Drift yapan sürücülerin ehliyetine el koyuldu, 15 bin lira ceza kesildi



Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA'da, otomobilleriyle drift yaptıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan R.Y. ve Ö.Ö.'nün ehliyetine el koyulurken, 15 bin 670 lira ceza uygulandı.

Selçuklu ilçesinde, trafiğe açık caddede otomobilleriyle drift yapan R.Y. ve Ö.Ö., bu anlara ait görüntülerini de sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. R.Y. ve Ö.Ö.'nün ehliyetine 2 ay süreyle el koyulurken, adli işlem başlatıldı ve toplam 15 bin 670 lira ceza kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-06-08 17:23:58



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