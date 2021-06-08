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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir Belediyesi'nden vatandaşlara çöp uyarısı

İHA

Akşehir Belediyesi'nden vatandaşlara çöp uyarısı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde program dahilinde çöpleri toplarken, çöplerin zamanında ve yerine atılması konusunda vatandaşlardan duyarlı davranmaları istendi.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yanlış yerlere çöp atılmaması konusunda duyarlı davranılması halinde şehir merkezinin, piknik alanlarının, çocuk parklarının ve Akşehir’in çok daha temiz bir şehir olacağını ifade etti. Başkan Akkaya yaptığı açıklamada, “Belediyemiz sınırları içerisinde çevre ve görüntü kirliliğine yol açan, hemşehrilerimizin yaptığı tamirattadilat işleri sonucu ortaya çıkan çöpler de yine program kapsamında toplanıyor. Ekiplerimiz sürekli sahada ve şehrimizin temizliği için yoğun çaba harcıyor. Evsel atıklarımızın zamanında toplanması konusunda sorun yaşamıyoruz ancak zamansız ve yanlış yerlere çöp atılması bizlere sıkıntı yaşatıyor, Akşehir'imize de yakışmıyor. Hemşehrilerimizden çöplerini doğru zamanda, doğru yere bırakmalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın çöp atma alışkanlıklarını geliştirmek için zaman zaman uyarılarda bulunuyor, kampanyalar düzenliyor, yazılı ve görsel medyada bu konuda bilgilendirmeler yapıyoruz. Hemşehrilerimizin kendi mahalle, cadde ve sokaklarındaki çöp konteynerleri dışında başka yerlere çöp atmamaları, yine aynı şekilde ziyaret alanlarımıza, piknik alanlarımıza, şehrimizde bulunan Akşehir Çayının içine atıklarımızı atmamaları konusunda duyarlı davranmalarını özellikle rica ediyorum. Temiz bir Akşehir için elbirliği ile herkes üzerine düşeni yapmalı" dedi.
Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; periyodik olarak sürdürdüğü çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması çalışmalarının yanı sıra tüm mahallelerde detaylı temizlik çalışması da yapıyor. Detaylı temizlik çalışması kapsamında mahallelerde cadde, sokak ve kaldırımlar süpürülüyor, çöp konteynerleri de dezenfekte ediliyor. Çöp konteynerlerinin yanlarına bırakılan çuvallı hafriyat ve küllerin çöp kamyonları tarafından çöp döküm sahasında enerji üretimine engel olmasından dolayı alınmamakta olduğu bildirilirken, bu kapsamda çöp konteynerlerinin yanlarına bırakılan çuvallı atıklar için 444 9 153 numaralı telefon aranarak, çuvallı atıkların da farklı araçlar tarafından alınmasının sağlanacağı belirtildi.

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