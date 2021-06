Başkan Pekyatırmacı: “Her zaman Bosna Hersek ile birlikteyiz, beraberiz”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her zaman Bosna Hersek ile birlikte ve beraber olduklarını belirterek, ilişkileri daha da güçlendireceklerini söyledi.

Selçuklu Belediyesi tarafından Bosna Hersek’e kazandırılan Saraybosna Mevlevihanesi’nde eğitim gören Boşnak kursiyerler Selçuklu Belediyesi’ni ziyaret etti. Selçuklu Belediyesi tarafından Saraybosna'da restorasyonu yapılan Saraybosna Mevlevihanesi 2013 yılından itibaren Boşnak kadın kursiyerlere mesleki eğitim sağlıyor. Mevlevihane, Selçuklu ve Bosna Hersek arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal bağlar sürdürülmesine katkı sağlarken kursiyer kadınlar her dönemin sonunda Selçuklu Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştiriyor. Bu yıl da eğitimlerini tamamlayan kadınlar Selçuklu Belediyesi'ni ziyaret etti. Heyet burada Selçuklu Belediye Başkan Ahmet Pekyatırmacı tarafından ağırlandı. Bosnalı kadınlar Konya’da Selçuklu Belediyesi bünyesinde bulunan Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille ve Sille Baraj Parkı’nın yanı sıra şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını da ziyaret edecek.



“Bosna Hersek ile ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz”

Boşnak kursiyerleri Konya’da ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Gönlümüz hep sizinle birlikte. Ama malum Covid süreci ülke içinde olduğu gibi ülkeler arasında da maalesef ilişkilerimizi kopardı. Bosna Hersek Evladı Fatihan. Bizim için bir ecdat yadigarı. Onun için biz her zaman Bosna Hersek ile birlikteyiz, beraberiz. Bu birlikteliğimizi beraberliğimizi bundan sonraki süreçte daha geniş bir tabana yayarak çocuklarımızı ve gençlerimizi buluşturarak inşallah bundan sonra da sürdüreceğiz” dedi.

Selçuklu Belediyesi’nin Bosna Hersek ile olan tarihi ve kültürel bağları kurduğu kardeş şehir ilişkisiyle daha da güçlendiğine vurgu yapan Başkan Pekyatırmacı, “Stari Grad bizim kardeş belediyemiz. İbrahim Hacıbayriç başkan seçildi, yeniden seçildi. Gelip makamında ziyaret yapamadık ama ben tebriklerimi ona gönderdim. İnşallah ilk fırsatta da önümüzdeki günlerde Saraybosna’yı ziyaret edip hem İbrahim Hacıbayriç başkanı tebrik edeceğim hem de bütün mevlevihaneyi ve diğer mekanları da ziyaret edeceğim” diye konuştu.



Nevresa Ahatovic: “Tüm desteklerimiz için teşekkür ediyoruz”

Boşnak kursiyer kadınlar adına söz alan kurs müdiresi Nevresa Ahatovic de, "Ev sahipliğinden dolayı Selçuklu Belediyesi’ne ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. Uzun bir aranın ardından sizlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduk. Pandemi döneminde kursiyer arkadaşlarımızla dayanışma içinde faaliyetlerimize devam ettik. Kursumuzu ayakta tutmak ve emeklerimizin boşa gitmemesi için çabaladık ve bunu başardık. Kursumuz şu anda faaliyetlerine en güzel şekilde devam ediyor. Bu noktada bugüne kadar verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyor, sizleri de en kısa sürede sergi açılışımızda görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaret günün anısına hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.