Drift yapan sürücülere 15 bin lira ceza kesildi, ehliyetlerine el konuldu

Konya’da karşılıklı olarak iki otomobille drift yapan sürücülere 15 bin 670 lira ceza kesilerek, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.

Drift yapan iki sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması sonrası Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, araçların merkez Selçuklu ilçesinde drift yaptığını belirledi. Ekipler sosyal medya üzerinde tespit ettiği araç sürücüleri R.Y ve Ö.Ö'ye "Drift atmak" ve "Tescil plakası takmamak" maddelerinden toplam 15 bin 670 TL para cezası uyguladı. Ayrıca iki sürücünün ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konularak, haklarında adli işlem başlatıldı. Araçlar ise trafikten men edildi.

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