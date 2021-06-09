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Prof. Dr. Sarıgül: “Amacımız, hastaların tedavilerini oluşturmak ve onlara faydamızın dokunmasını sağlamak”

İHA

Prof. Dr. Sarıgül: “Amacımız, hastaların tedavilerini oluşturmak ve onlara faydamızın dokunmasını sağlamak”

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Sarıgül, Medicana Konya Hastanesinde hizmete açılan Yara Bakım Merkezinde hastaları tek bir merkezde toparlayarak tedavilerini güzel bir şekilde oluşturmayı ve onlara fayda sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Medicana Konya Hastanesi’nde hastaların hizmetine sunulan Yara Bakım Merkezinde ameliyatlar sonrası oluşan yaralar başta olmak üzere çeşitli yaraların tedavisi her hastaya özel tedavi yöntemleri belirlenerek en iyi şekilde yapılmaya çalışılıyor. Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ali Sarıgül, “1 Haziran itibarıyla Konya Medicana Hastanemizde Yara Bakım Merkezini hizmete sunmuş bulunuyoruz. Bu merkezde biz hangi hastalara hizmet ediyoruz? Ameliyat sonrası bası yaraları, diyabete bağlı şeker hastalarında oluşan ayak, el yaraları, varis ülserlerinden sonra oluşan yaralar, ameliyattan sonra oluşmuş insizyon açıklıkları, bunların hepsine mümkün olduğunca müdahale etmeye çalışıyoruz. Bu merkezde biz bir doktor grubu olarak hizmet veriyoruz. Kimler var bu merkezde? Plastik, genel, kalpdamar cerrahlarımız ve ortopedi uzmanımız bulunmaktadır. Bunlarla beraber karar verip o hastaya nasıl bir tedavi yürüteceğimizi, neler yapacağımızı hep birlikte planlayıp yapıyoruz. Bu hastaları gerekirse ayakta, gerekirse hastaneye yatırarak ve hastane döneminden sonra da gerekirse evde de takip ederek hizmet sunmaya çalışıyoruz. Amacımız hastaları tek bir merkezde toparlayarak tedavilerini güzel bir şekilde oluşturmak ve onlara faydamızın dokunmasını sağlamak. Bu merkezimizde bütün mesai boyunca randevu alınarak hastalarımızın ilgili hekimce muayenesi yapılmaktadır. Orada bulunan hemşiremiz pansumanlarını yapmaktadır. Eğer gerekirse de bu hastalara cerrahi müdahalelerimiz de yine hastanemizde yapılmaktadır” dedi.

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