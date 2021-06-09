Müze bekçisi kavgada vurularak öldürüldü

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Konya’nın Akşehir ilçesinde çıkan kavgada müze bekçisi tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, Akşehir ilçesi Kozağaç Mahallesi Okumuş Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, Mustafa Candemir (48) ile alacak verecek meselesinden husumetli olduğu iddia edilen G.Y. (48) dışarda karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Y. Mustafa Candemir’i tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli G.Y. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden Mustafa Candemir’in cansız bedeni, Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa Candemir’in Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi’nde bekçi olarak görev yaptığı öğrenildi.

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