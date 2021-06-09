DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da



Hasan DÖNMEZAtilla ATMACAAdem YILDIZ/KONYA, (DHA)DEMOKRASİ ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, 81 ilde ve 600'ün üzerinde il ve ilçe başkanlarının görevlerinin başında olduğunu belirterek, ''Her hafta yeni ilçelerde açılışlar gerçekleştiriyoruz, görevlendirmeler yapıyoruz. Bir yandan da ülkemizin sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz. Seçimden sonraki kurulacak hükümetin ilk 90 ve 360 günlük eylem planı hazırladık ve dün Adana'da açıklamaya başladık.'' dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan eşi Ülkü Zeynep Babacan ile birlikte partisinin 'Tarım Eylem Planı' tanıtım programı kapsamında Konya'ya geldi. İlk olarak Ereğli ilçesinde esnaf ziyaretleri yapan Babacan, hem esnaflarla hem de yolda karşılaştıkları kişilerle sohbet etti. Artından partisinin Ereğli İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Babacan, ''81 ilde ve 600'ün üzerinde ilçede il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız görevlerimiz başında. Her hafta yeni ilçelerde açılışlar gerçekleştiriyoruz, görevlendirmeler yapıyoruz. Bir yandan da ülkemizin sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz. Seçimden sonraki kurulacak hükümetin ilk 90 ve 360 günlük eylem planı hazırladık ve dün Adana'da açıklamaya başladık.'' dedi.

Ereğli'deki bir süt üretme çiftliğini ziyaret edip, incelemelerde de bulunan Babacan, daha sonra Karapınar ilçesindeki 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü ile bölgede sık sık oluşan obruklardan birini gezip, incelemede bulundu. DHA-Politika Türkiye-Konya Hasan DÖNMEZ Atilla ATMACAAdem YILDIZ

2021-06-09 18:51:29



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