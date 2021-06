Aşı çalışmalarında evden hastaneye aşı hizmeti Konya'da aşı yapılanların sayısı her geçen gün artarken, vaka sayılarındaki düşüş sürüyor Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç: "100 binde 63 civarındayız ve geçen Pazar günü itibariyle 3 pik döneminin en düşük rakamına ulaştık" "Aşı yaptırmaya gidemeyen bütün vatandaşlarımıza ulaşıyoruz"

Konya’da korona virüs ile mücadelede aşı çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarda aşı sırası gelen engelli veya hastaneye gidemeyecek durumda olan vatandaşlar, evlerinden alınıp hastaneye getirilerek aşıları yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Konya’da da korona virüs ile mücadele kapsamında sahada her türlü çalışmalar yapılırken, aşı ile ilgili de sağlıkçıların mesaisi devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 27 Mayıs’ta yaptığı açıklamayla tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına başlandı. Vaka sayısı 100 binde 63 civarında olan ve yaklaşık 800 bin aşılamanın olduğu Konya’da aşı sırası gelen engelli vatandaşlar ile hastaneye gidemeyecek durumda olanlara evden hastaneye aşı hizmeti veriliyor. Vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından ambulansla evlerinden alınarak hastaneye getiriliyor, hastanede aşılarının yapılmasının ardından tekrar evlerine bırakılıyor. Aşı ikna ekipleri ise sırası geldiği halde çeşitli nedenlerle aşı yaptıramayan vatandaşları bilgilendirip aşı olmalarını sağlıyor.



Engelli vatandaş evinden ambulansla alınarak hastanede aşı yapıldı

33 yaşındaki engelli çocuğunun aşı sırası geldiği halde hastaneye gitme imkanları olmayan Nurettin Erdem'in durumu sağlık ocağına bildirmesi üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Sağlık ekipleri engelli Erhan Erdem’i ambulansla evden alıp hastaneye götürdü. Aşısı yapılan Erdem daha sonra tekrar evine bırakıldı. Bu süreci anlatan baba Erdem, "Sağlık ocağına telefon açtım. Çocuğun aşısı için oraya kaydetmişler. Bugün de bizi aradılar, Erhan Erdem’in aşı olabileceğini söylediler. Fakat bizim gitme imkanımız yoktu. Çünkü Erhan engelli olduğu için gidemedi. Sağ olsunlar geldi arkadaşlar, evden aldılar. Erhan’ı getirdiler, aşısını yaptılar. Allah hepsinden razı olsun, Cenabı Allah devletimizden razı olsun. Aşı yok diyen, olamıyorum diyenler şu anı görsünler ve kendileri de, çocukları da varsa bu durumda olan, devlete müracaat etsinler. Derhal aşılarını olabilirler. Eğer gidebilecekleri durumdaysalar gitsinler, gidemeyecekseler devletimizin eli uzundur gelip sizi evinizden alır ve çok güzel muamele ederler. Sağlıkçılar ambulansla getiriyorlar, aşınızı tertemiz yapıyorlar, tekrar evinize teslim ediyorlar. Bundan iyisi de can sağlığı" dedi.



"100 binde 63 civarındayız ve geçen Pazar günü itibariyle 3 pik döneminin en düşük rakamına ulaştık"

Ülkenin büyük bölümünde olduğu gibi Konya’da da vaka sayılarında ciddi düşüşlerin devam ettiğini kaydeden Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, "Günlük vaka sayılarımıza baktığımızda 100 binde 63 civarındayız ve geçen Pazar günü itibariyle 3 pik döneminin en düşük rakamına ulaştık. Bizim halkımızdan ricamız, yine maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etmesi. Kontrollü sosyal hayata devam etmemiz ve bunun ötesinde sırası gelen bütün vatandaşlarımız da randevularını alarak aşılarını yaptırmalarıdır. Bugün itibariyle bütün aile sağlığı merkezlerimizde de aşı hizmetlerimiz devam edecektir. Hem hastanelerimiz, hem aile sağlığı merkezlerimizde sırası gelen bütün vatandaşlarımızın aşılarını olmalarını rica ediyoruz. Pandemiden kurtuluşun reçetesi aşıdır. O nedenle normal sosyal hayatımız ve okulların açılması, üniversitelerimizin açılması, iş hayatımızın normale dönmesi açısından çok çok önem arz etmektedir. Biz de İl Sağlık Müdürlüğü olarak bütün ekiplerimizle bir seferberlik bilinciyle aşılama hizmetlerine devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.



"Aşı yaptırmaya gidemeyen bütün vatandaşlarımıza ulaşıyoruz"

Konya genelinde 800 bin civarında aşı hizmeti yaptıklarını aktaran Mehmet Koç, "800 bin vatandaşımız aşılandı. Bunlardan 460 bini 1. doz, 340 bin vatandaşımız da 2. doz aşısını yaptırmış oldu. Bizim hedefimiz, yine engelli veya diğer sıkıntılı olan hiçbir vatandaşımız mağdur olmadan aşılama hizmetlerinin sağlanmasıdır veya sırası geldiği halde kafası karışık olan vatandaşlarımızın da bir an önce aşı hizmetini almasıdır. Biz bu nedenle hem İl Sağlık Müdürlüğümüzde, hem İlçe Sağlık Müdürlüklerimizde aşı ikna ekiplerimizi oluşturduk. Bu aşı ikna ekiplerimiz sırası geldiği halde aşı yaptırmayan vatandaşlarımızı bizzat arayarak veya aradıktan sonra bizzat evlerine giderek bu ikna faaliyetlerine devam etmektedirler. Bu konuda çok büyük pozitif geri dönüşler aldık. Bazı vatandaşlarımız sosyal iletişimden yoksun olduğu için haberleri olmuyor. Çevresinde yakınları olmadığı için bu hizmeti alamıyor. Biz bu şekilde ulaştığımız bütün vatandaşlarımıza, gelebilenler sağlık kuruluşlarına, engelli veya yaşlılıktan dolayı gelemeyenlerin kendi imkanlarımızla gerektiğinde 112 acil servis ambulanslarımızla alarak, hastane şartlarında aşılarını yaparak evlerine geri iade etmekteyiz. Bu milli bir bilinçtir. Gerçekten bu konuda çok ihtiyacı olan ve sosyal nedenlerle aşıdan haberdar olmayan veya aşı yaptırmaya gidemeyen bütün vatandaşlarımıza ulaşıyoruz" diye konuştu.

