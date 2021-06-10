Aşı çalışmalarında evden hastaneye aşı hizmeti Konya'da aşı yapılanların sayısı her geçen gün artarken, vaka sayılarındaki düşüş sürüyor Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç: "100 binde 63 civarındayız ve geçen Pazar günü itibariyle 3 pik döneminin en düşük rakamına ulaştık" "Aşı yaptırmaya gidemeyen bütün vatandaşlarımıza ulaşıyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşı çalışmalarında evden hastaneye aşı hizmeti Konya'da aşı yapılanların sayısı her geçen gün artarken, vaka sayılarındaki düşüş sürüyor Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç: "100 binde 63 civarındayız ve geçen Pazar günü itibariyle 3 pik döneminin en düşük rakamına ulaştık" "Aşı yaptırmaya gidemeyen bütün vatandaşlarımıza ulaşıyoruz"

İHA

Aşı çalışmalarında evden hastaneye aşı hizmeti Konya'da aşı yapılanların sayısı her geçen gün artarken, vaka sayılarındaki düşüş sürüyor Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç: "100 binde 63 civarındayız ve geçen Pazar günü itibariyle 3 pik döneminin en düşük rakamına ulaştık" "Aşı yaptırmaya gidemeyen bütün vatandaşlarımıza ulaşıyoruz"

Konya’da korona virüs ile mücadelede aşı çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarda aşı sırası gelen engelli veya hastaneye gidemeyecek durumda olan vatandaşlar, evlerinden alınıp hastaneye getirilerek aşıları yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor.
Ülke genelinde olduğu gibi Konya’da da korona virüs ile mücadele kapsamında sahada her türlü çalışmalar yapılırken, aşı ile ilgili de sağlıkçıların mesaisi devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 27 Mayıs’ta yaptığı açıklamayla tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına başlandı. Vaka sayısı 100 binde 63 civarında olan ve yaklaşık 800 bin aşılamanın olduğu Konya’da aşı sırası gelen engelli vatandaşlar ile hastaneye gidemeyecek durumda olanlara evden hastaneye aşı hizmeti veriliyor. Vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından ambulansla evlerinden alınarak hastaneye getiriliyor, hastanede aşılarının yapılmasının ardından tekrar evlerine bırakılıyor. Aşı ikna ekipleri ise sırası geldiği halde çeşitli nedenlerle aşı yaptıramayan vatandaşları bilgilendirip aşı olmalarını sağlıyor.

Engelli vatandaş evinden ambulansla alınarak hastanede aşı yapıldı
33 yaşındaki engelli çocuğunun aşı sırası geldiği halde hastaneye gitme imkanları olmayan Nurettin Erdem'in durumu sağlık ocağına bildirmesi üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Sağlık ekipleri engelli Erhan Erdem’i ambulansla evden alıp hastaneye götürdü. Aşısı yapılan Erdem daha sonra tekrar evine bırakıldı. Bu süreci anlatan baba Erdem, "Sağlık ocağına telefon açtım. Çocuğun aşısı için oraya kaydetmişler. Bugün de bizi aradılar, Erhan Erdem’in aşı olabileceğini söylediler. Fakat bizim gitme imkanımız yoktu. Çünkü Erhan engelli olduğu için gidemedi. Sağ olsunlar geldi arkadaşlar, evden aldılar. Erhan’ı getirdiler, aşısını yaptılar. Allah hepsinden razı olsun, Cenabı Allah devletimizden razı olsun. Aşı yok diyen, olamıyorum diyenler şu anı görsünler ve kendileri de, çocukları da varsa bu durumda olan, devlete müracaat etsinler. Derhal aşılarını olabilirler. Eğer gidebilecekleri durumdaysalar gitsinler, gidemeyecekseler devletimizin eli uzundur gelip sizi evinizden alır ve çok güzel muamele ederler. Sağlıkçılar ambulansla getiriyorlar, aşınızı tertemiz yapıyorlar, tekrar evinize teslim ediyorlar. Bundan iyisi de can sağlığı" dedi.

"100 binde 63 civarındayız ve geçen Pazar günü itibariyle 3 pik döneminin en düşük rakamına ulaştık"
Ülkenin büyük bölümünde olduğu gibi Konya’da da vaka sayılarında ciddi düşüşlerin devam ettiğini kaydeden Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, "Günlük vaka sayılarımıza baktığımızda 100 binde 63 civarındayız ve geçen Pazar günü itibariyle 3 pik döneminin en düşük rakamına ulaştık. Bizim halkımızdan ricamız, yine maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etmesi. Kontrollü sosyal hayata devam etmemiz ve bunun ötesinde sırası gelen bütün vatandaşlarımız da randevularını alarak aşılarını yaptırmalarıdır. Bugün itibariyle bütün aile sağlığı merkezlerimizde de aşı hizmetlerimiz devam edecektir. Hem hastanelerimiz, hem aile sağlığı merkezlerimizde sırası gelen bütün vatandaşlarımızın aşılarını olmalarını rica ediyoruz. Pandemiden kurtuluşun reçetesi aşıdır. O nedenle normal sosyal hayatımız ve okulların açılması, üniversitelerimizin açılması, iş hayatımızın normale dönmesi açısından çok çok önem arz etmektedir. Biz de İl Sağlık Müdürlüğü olarak bütün ekiplerimizle bir seferberlik bilinciyle aşılama hizmetlerine devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Aşı yaptırmaya gidemeyen bütün vatandaşlarımıza ulaşıyoruz"
Konya genelinde 800 bin civarında aşı hizmeti yaptıklarını aktaran Mehmet Koç, "800 bin vatandaşımız aşılandı. Bunlardan 460 bini 1. doz, 340 bin vatandaşımız da 2. doz aşısını yaptırmış oldu. Bizim hedefimiz, yine engelli veya diğer sıkıntılı olan hiçbir vatandaşımız mağdur olmadan aşılama hizmetlerinin sağlanmasıdır veya sırası geldiği halde kafası karışık olan vatandaşlarımızın da bir an önce aşı hizmetini almasıdır. Biz bu nedenle hem İl Sağlık Müdürlüğümüzde, hem İlçe Sağlık Müdürlüklerimizde aşı ikna ekiplerimizi oluşturduk. Bu aşı ikna ekiplerimiz sırası geldiği halde aşı yaptırmayan vatandaşlarımızı bizzat arayarak veya aradıktan sonra bizzat evlerine giderek bu ikna faaliyetlerine devam etmektedirler. Bu konuda çok büyük pozitif geri dönüşler aldık. Bazı vatandaşlarımız sosyal iletişimden yoksun olduğu için haberleri olmuyor. Çevresinde yakınları olmadığı için bu hizmeti alamıyor. Biz bu şekilde ulaştığımız bütün vatandaşlarımıza, gelebilenler sağlık kuruluşlarına, engelli veya yaşlılıktan dolayı gelemeyenlerin kendi imkanlarımızla gerektiğinde 112 acil servis ambulanslarımızla alarak, hastane şartlarında aşılarını yaparak evlerine geri iade etmekteyiz. Bu milli bir bilinçtir. Gerçekten bu konuda çok ihtiyacı olan ve sosyal nedenlerle aşıdan haberdar olmayan veya aşı yaptırmaya gidemeyen bütün vatandaşlarımıza ulaşıyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da (2)
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da (2)
İsveç Büyükelçisi Herrström Kulu'da Büyükelçi Staffan Herrström: "Kulu ile İsveç arasında çok güçlü bir ilişki var"
YEREL HABERLER İsveç Büyükelçisi Herrström Kulu'da Büyükelçi Staffan ...
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da
Terzi, müze bekçisi arkadaşını öldürüp polise teslim oldu
YEREL HABERLER Terzi, müze bekçisi arkadaşını öldürüp polise teslim ...
Göl kıyısında yürüyüş yapan öğrenciler ‘Beyşehir Gölü kurumasın, hayat durmasın’ dedi
YEREL HABERLER Göl kıyısında yürüyüş yapan öğrenciler ‘Beyşehir Gölü ...
Ölü sayısının 3'e çıktığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Ölü sayısının 3'e çıktığı kaza kamerada
Konya Büyükşehir’den modern arıcılığa destek
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den modern arıcılığa destek
Konya’da kaçak tütün ve makaron operasyonu 16 kilo 900 gram kaçak tütün ve 78 bin adet boş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da kaçak tütün ve makaron operasyonu 16 kilo ...
Müze bekçisi kavgada vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Müze bekçisi kavgada vurularak öldürüldü
Meram Belediyesi merkezdeki imkanları uzak mahallelere taşıyor
YEREL HABERLER Meram Belediyesi merkezdeki imkanları uzak ...
Eşi ulaşamayınca polise haber verdi; otomobilinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Eşi ulaşamayınca polise haber verdi; otomobilinde ölü ...
Konya'da jandarmadan kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da jandarmadan kaçak silah operasyonu
Pandemi kilolarına ‘beşi bir yerde’ çayı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak: “Halkımız her duyduğu zayıflama çayını kullanmasın”
YEREL HABERLER Pandemi kilolarına ‘beşi bir yerde’ çayı Tıbbi ve ...
Prof. Dr. Sarıgül: “Amacımız, hastaların tedavilerini oluşturmak ve onlara faydamızın dokunmasını sağlamak”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Sarıgül: “Amacımız, hastaların tedavilerini ...
Eşini ve 1,5 yaşındaki kızını kaynar suyla haşlayan sanığa 8,5 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Eşini ve 1,5 yaşındaki kızını kaynar suyla haşlayan ...
85 yivsiz tüfekle yakalanan şüpheli serbest kaldı
YEREL HABERLER 85 yivsiz tüfekle yakalanan şüpheli serbest kaldı
Drift yapan sürücülere 15 bin lira ceza kesildi, ehliyetlerine el konuldu
YEREL HABERLER Drift yapan sürücülere 15 bin lira ceza kesildi, ...
Başkan Pekyatırmacı: “Her zaman Bosna Hersek ile birlikteyiz, beraberiz”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Her zaman Bosna Hersek ile ...
Akşehir Belediyesi'nden vatandaşlara çöp uyarısı
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi'nden vatandaşlara çöp uyarısı
Drift yapan sürücülerin ehliyetine el koyuldu, 15 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Drift yapan sürücülerin ehliyetine el koyuldu, 15 bin ...
Karatay’a yeni millet kıraathanesi kazandırılıyor
YEREL HABERLER Karatay’a yeni millet kıraathanesi kazandırılıyor
Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği İstişare Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği İstişare ...
Konya'da bisiklet tamir ve bakım istasyonları ilgi görüyor
YEREL HABERLER Konya'da bisiklet tamir ve bakım istasyonları ilgi ...
İki otomobil karşılıklı drift yaptı, tehlikeli anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER İki otomobil karşılıklı drift yaptı, tehlikeli anlar ...