'Dakka Bakkal' hesabıyla şaşırtıyor Konya'da yaşını sorduğu müşterilerinin ömrünü saniyesine kadar hesap eden Mehmet Saltık, müşterilerinin araç plakaları ve telefon numaralarını da ezbere biliyor

Konya'da 'Dakka Bakkal' lakabıyla anılan mahalle bakkalı 56 yaşındaki Mehmet Saltık, müşterilerin alışveriş hesabını hesap makinası olmadan kısa sürede yapıyor. Yaşını sorduğu müşterilerinin ömrünü saniyesine kadar hesap eden Saltık, çok sayıda müşterisinin araç plakası ve telefon numarasını da ezbere biliyor.

Konya'da 47 yıldır babasının yanında başladığı bakkal dükkanını işleten 56 yaşındaki Mehmet Saltık, ilkokulda fark ettiği yeteneği ile müşterilerin hesabını hesap makinası olmadan yapmaya başladı. Gelenlerin yaşlarını da saniyesine kadar hesap eden Mehmet Saltık, müşterilerin yaklaşık 500 plaka ve 300 telefon numarasını da ezbere biliyor.



"Müşterilerimin 300 tane telefon numarasını bilirim"

Bakkal Mehmet Saltık, ‘Dakka Bakkal’ olarak anılmasının nedeninin çocukluğundan beri hesap yapması olduğunu söyledi. İlkokulda parmak kaldırdığında öğretmeninin ‘sen indir’ dediğini anlatan Saltık, “Hem hızlı hesap yaptığımdan hem de kafamın fazla çalıştığından mıdır bilmiyorum böyle bir isim koydular bana ‘Dakka Bakkal’ olarak. Sen 26 yıldır hayattasın, 227 bin 760 saat, 490 gün, 13 milyon 665 bin 600 dakikadır hayattasın. Saniyede az eksiğim var ama 80 milyon 900 bin saniye. Müşterilerimin 300 tane telefon numarasını bilirim, müşterilerin yaklaşık 500 araç plakasını bilirim. Hesap makinesini yüzde 90 kullanmam, hep kafamla yaparım. Hesap makinası kullanmadığım ve beynimi devamlı canlı tuttuğum için beyin devamlı canlı duruyor. Kim ne derse desin başta Allah vergisi" dedi.



"Profesör falan olsaydım da devletime faydalı olsaydım"

Müşterilerden çok olumlu tepkiler geldiğini anlatan Mehmet Saltık, “Sene 1976’da karşı dükkandayken fabrikatörün birisi geldi alışverişe. Eşyaları aldı, ben de hesapladım. ‘Oğlum sen kendini boşa götürme buralarda, baban çarşıya dükkan açsın sana’ dedi. Ama gidemedik, dükkan ve ev kira. Bu bakkala bir girdik, öyle devam ediyoruz. Çok güzel tepkiler alıyorum. Bazı insanlar şaşırıyor, ne diyeceklerini bilemiyor. Geçen bir esnafa uğradım, 3 kişilerdi. Tabiri caizse ağızların açııp baktılar hesabıma. Benim de tabii hoşuma gitti, onların da hoşuna gitti. Olumlu tepkiler aldım, röportaj vermemin sebebi de talebe çocuklara örnek olmak. Gayem benden bir şey kaparlar mı diye. Üzüldüğüm noktalardan biri de o yıllarda terör olunca okuyamadım, korktum gidemedim. Üzüldüğüm taraf devletime, milletime faydalı olamamak. Keşke profesör falan olsaydım da devletime faydalı olsaydım ama burada en azından devletimize vergi veriyoruz. Başka türlü devletimize faydalı olamadık" ifadelerini kullandı.

‘Dakka Bakkal’ın dayısının oğlu olduğunu kaydeden İsmet Serin de, “Mehmet yıllardır bu işi yapar, babadan kalma mesleği. Gelince hesap makinesi kullanmaz, hemen aklından hesap eder paramızı öderiz. Yerinde hiç durmaz, atom karınca gibi bir çarşıya gider, bir eve gelir. Bakkalda da durmaz. Sabah dükkanı açar ekmekleri dizer, her işi yapar. Telefon numaranı, plakaları ezbere bilir. Beyin iyi olunca hepsini biliyor yani, aklında tutuyor” dedi.

Müşteri Muhammet Gün ise, eskiden beri tanıdığı ‘Dakka Bakkal’ın hesabını kafasından yaptığını ve müşterilerin fazla beklemesine gerek kalmadığını söyledi.

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