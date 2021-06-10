Konya Şeker’den üreticiye 27 milyon 937 bin TL’lik motorin avansı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Şeker’den üreticiye 27 milyon 937 bin TL’lik motorin avansı

İHA

Konya Şeker’den üreticiye 27 milyon 937 bin TL’lik motorin avansı

Konya Şeker, mevsim şartları nedeniyle zor bir üretim sezonu geçiren üreticilere 27 milyon 937 bin TL motorin avansı dağıtıyor.
Mart ayından bu yana nakdi ve ayni yani tohum, gübre vb. olmak üzere üreticisine destek planındaki program çerçevesinde avans desteği veren Konya Şeker yetkilileri, 11 Haziran 2021 Cuma günü de motorin dağıtımına başlanacağını açıkladı. Konya Şeker yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre dağıtımı yapılacak motorinin toplam tutarı 27 milyon 937 bin TL olacak. Konya Şeker yetkililerinin yaptığı açıklama üzerine bir değerlendirme yapan ve 1,5 yıldır süren pandeminin zorlu şartlarının üstüne bu sene kuraklığın da tarım sektörünü etkilediğini vurgulayan 25 ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “İhtiyaç anında Konya Şeker dün olduğu gibi bugün de üreticinin yanında, tohum zamanı tohum, gübre zamanı gübre bugün de motorin dağıtıyor. Çünkü, traktörlerin tekeri dönecek ki, tarlada susuzluktan boynu bükülen ürününün boynu mazotsuzluktan da bükülmeyecek. Geçtiğimiz 2020 yılı birçok açıdan zor bir yıldı ama anladığımız kadarıyla 2021 yılı da 2020 yılından geri kalmayacak. Özellikle yağışların çok az seyretmesi üreticimizi birçok açıdan sıkıntıya sokmaktadır. Üreticimizin sıkıntısının bizim sıkıntımız olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Aldığımız kararlar, attığımız adımlar hep bu doğrultudadır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi zaten Konya Şeker’in varlık nedeni budur. Üretim sürsün, üretici rahat bir şekilde üretmeye devam etsin... Onun için de üreticimize bu süreçte nefes olması için motorin avansını dağıtıyoruz. Biliyoruz ki, bugün üreticimizin en önemli sıkıntılarından birini motorin oluşturuyor. Konya Şeker şu anda bu motorin dağıtımı ile bu yükü üreticimizin üzerinden almış oluyoruz” dedi.
Bu sene yaşanan kuraklığın üreticiyi üzdüğünü, birçok bölgede üretimi etkilediğini, üreticinin işini zorlaştırdığını hatırlatan Başkan Recep Konuk şunları söyledi:
“Konya Şeker ovanın susuzluğunu dindirmek için atılacak her adıma destek olmaya, bu iş için iştiyak ile koşmaya hazır. Biz önerilerimizi dile getirdik, çare kapılarına müracaat ettik, karşılık da bulduk. Projeler hazırlandı, kaynaklar tespit edildi, ovanın suya kavuşması için atılan adımların hızlanmasını bekliyoruz. Sulama altyapısı projelerini beklerken elimizden gelenleri yapma konusunda ise beklemiyoruz. Üreticinin yükünü hafifletmek için verebileceğimiz hiçbir destekten imtina etmiyor, bir fazlasını yapabilmek için imkanları zorluyor, sınırları aşmaya çalışıyoruz. Tıpkı su gibi, toprak gibi, güneş gibi, tohum, gübre, ilaç, mazot yoksa üretim de olmaz, Konya Şeker varsa üretici tohumsuz da gübresiz de ilaçsız da mazotsuz da kalmaz. Tarımsal üretimin olmazsa olmazları; tohum, toprak, güneş su ve tohumu toprakla buluşturacak insandır. Toprakta meselelerimiz var, aşılamayacak sorunumuz yok. Güneşlenme günü sayısı açısından dünyanın en avantajlı coğrafyalarından biriyiz. Dünyanın en maharetli, en gayretli çiftçileri de bu toprakları işleyenler. Toprağımızdan zenginlik üretmek, güneşlenme gün sayımızı potansiyel avantajdan gerçek avantaja çevirmek, çiftçimizin tarladaki emeğinin iklim şartlarının belirsizliğiyle savrulmasını önleyebilmek için aşmamız ve yoğunlaşmamız gereken husus su. Malum, tarımda tohumu tarlaya atmakla sonuç alınmıyor. İyi hasat ve bolluk için ekimden hasada çiftçinin bahtının da açık olması lazım. Ürünün gelişiminin her aşamasında çiftçi hem işini yapar hem de riskler ve belirsizliklerle dolu stresli günler geçirir. Önce, yağmur çok yağıp tohum çürümesin, az yağıp filizlenme sorunu yaşanmasın diye dua eder. Tarım zararlıları, bitki hastalıkları, çöl tozları çaresi olan olmayan birçok risk. Bu riskleri bertaraf etmek için çiftçinin kendi başına yapacakları var, yapamayacakları var. Çiftçi tarım zararlıları ve hastalıklarla kendi başına mücadele eder ama kuraklığa çareyi tek başına bulamaz. Tarlaya tohumu atmadan yapmaya başladığı ve üretmek için ilk katlandığı ve 810 ay sonra ürün satışıyla karşılayacağı maliyetin yükü tek başına ise çiftçinin belini büker. Tek başına ise gübreyi, tohumu alırken baştan daha yüksek bedel ödeyerek kaybeder. Konya Şeker’in avans destekleri çiftçi girdilerini alırken de kazansın, üretim maliyetlerinin yükünü tek başına taşımasın diye var. Üretimin, üretim girdilerinin, üretilenin katma değerli işlenmesi tarafının çözümü bizde ve yıllardır uyguluyoruz. Üreticinin tek başına çare bulamayacağı tarımsal üretimin bir diğer olmazsa olmazı sudur. Çiftçinin her sene gözünü bulutlar yerine ürününden ayırmaması için sulama alt yapımızı süratle tamamlamalıyız. Bu ülkemiz genelindeki her üreticinin hem temenni ve talebidir hem de devletimizin ulaşmayı hedeflediği önemli mesafeler de aldığı bir gayedir. Sulama altyapısını tamamlamak, sulanabilir her araziyi suyla buluşturmak ülke geneli için öncelikli meseledir, ancak Konya Kapalı Havzası için ise hayati meseledir. İklim değişikliği, yağış rejimindeki değişimler Konya Ovası gibi dünyanın en önemli 10 tarım havzasından biri olan ve ürettiği tarım ürünleriyle onlarca sektörü besleyen topraklarda üretimin sürdürülebilirliği açısından adımlarımızı hızlandırmayı tercih olmaktan çıkarmış mecburiyet haline getirmiştir. Osmanlı’nın Konya Ovasını suyla buluşturma hayalini hayalden gerçeğe taşıyıp Mavi Tünelden Konya Ovasına su akıtmaya başlayan, havza dışı kaynaklardan su temini için master planı tamamlayan ve Üçüncü Havaalanı, Osmangazi Köprüsü, hızlı tren gibi devasa onlarca projeyi kısa sürede tamamlayan, denizin altında yaptığı inşaatlarla iki kıtayı bir birine kavuşturan, Karadeniz ile Marmara denizini kanal ile buluşturmayı hedefleyen devletimiz, denizleri sulayan sularla Konya çiftçisinin topraklarını da bir birine kavuşturacak hem de bir elin parmaklarını geçmeyecek sürede bu devasa projeleri hayata geçirebilecek kudrette ve konunun aciliyetinin idrakindedir. Bu sene yaşanan kuraklık, bu projelerin yani havza dışı kaynaklardan su temini yatırımlarının aciliyetinin ve hayati öneminin bir kez daha teyidi ve ispatıdır. Konya Ovasının birinci meselesi sudur ve bu asli mesele halledildiği takdirde diğer hususları halletmek ince işçiliktir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selçuklu’da 72 mahallede asfalt çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Selçuklu’da 72 mahallede asfalt çalışması sürüyor
Konya’da iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı
Eğlence mekanında sahnenin altına ve tuvalete saklandılar Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde gece saatlerinde bir eğlence mekanında bulunan 27 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Eğlence mekanında sahnenin altına ve tuvalete ...
'Dakka Bakkal' hesabıyla şaşırtıyor Konya'da yaşını sorduğu müşterilerinin ömrünü saniyesine kadar hesap eden Mehmet Saltık, müşterilerinin araç plakaları ve telefon numaralarını da ezbere biliyor
YEREL HABERLER 'Dakka Bakkal' hesabıyla şaşırtıyor Konya'da yaşını ...
Aşı çalışmalarında evden hastaneye aşı hizmeti Konya'da aşı yapılanların sayısı her geçen gün artarken, vaka sayılarındaki düşüş sürüyor Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç: "100 binde 63 civarındayız ve geçen Pazar günü itibariyle 3 pik döneminin en düşük rakamına ulaştık" "Aşı yaptırmaya gidemeyen bütün vatandaşlarımıza ulaşıyoruz"
YEREL HABERLER Aşı çalışmalarında evden hastaneye aşı ...
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da (2)
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da (2)
İsveç Büyükelçisi Herrström Kulu'da Büyükelçi Staffan Herrström: "Kulu ile İsveç arasında çok güçlü bir ilişki var"
YEREL HABERLER İsveç Büyükelçisi Herrström Kulu'da Büyükelçi Staffan ...
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da
Terzi, müze bekçisi arkadaşını öldürüp polise teslim oldu
YEREL HABERLER Terzi, müze bekçisi arkadaşını öldürüp polise teslim ...
Göl kıyısında yürüyüş yapan öğrenciler ‘Beyşehir Gölü kurumasın, hayat durmasın’ dedi
YEREL HABERLER Göl kıyısında yürüyüş yapan öğrenciler ‘Beyşehir Gölü ...
Ölü sayısının 3'e çıktığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Ölü sayısının 3'e çıktığı kaza kamerada
Konya Büyükşehir’den modern arıcılığa destek
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den modern arıcılığa destek
Konya’da kaçak tütün ve makaron operasyonu 16 kilo 900 gram kaçak tütün ve 78 bin adet boş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da kaçak tütün ve makaron operasyonu 16 kilo ...
Müze bekçisi kavgada vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Müze bekçisi kavgada vurularak öldürüldü
Meram Belediyesi merkezdeki imkanları uzak mahallelere taşıyor
YEREL HABERLER Meram Belediyesi merkezdeki imkanları uzak ...
Eşi ulaşamayınca polise haber verdi; otomobilinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Eşi ulaşamayınca polise haber verdi; otomobilinde ölü ...
Konya'da jandarmadan kaçak silah operasyonu
YEREL HABERLER Konya'da jandarmadan kaçak silah operasyonu
Pandemi kilolarına ‘beşi bir yerde’ çayı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak: “Halkımız her duyduğu zayıflama çayını kullanmasın”
YEREL HABERLER Pandemi kilolarına ‘beşi bir yerde’ çayı Tıbbi ve ...
Prof. Dr. Sarıgül: “Amacımız, hastaların tedavilerini oluşturmak ve onlara faydamızın dokunmasını sağlamak”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Sarıgül: “Amacımız, hastaların tedavilerini ...
Eşini ve 1,5 yaşındaki kızını kaynar suyla haşlayan sanığa 8,5 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Eşini ve 1,5 yaşındaki kızını kaynar suyla haşlayan ...
85 yivsiz tüfekle yakalanan şüpheli serbest kaldı
YEREL HABERLER 85 yivsiz tüfekle yakalanan şüpheli serbest kaldı
Drift yapan sürücülere 15 bin lira ceza kesildi, ehliyetlerine el konuldu
YEREL HABERLER Drift yapan sürücülere 15 bin lira ceza kesildi, ...
Başkan Pekyatırmacı: “Her zaman Bosna Hersek ile birlikteyiz, beraberiz”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Her zaman Bosna Hersek ile ...
Akşehir Belediyesi'nden vatandaşlara çöp uyarısı
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi'nden vatandaşlara çöp uyarısı