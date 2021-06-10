Polisi görünce tuvalete ve sahnenin altındaki bölüme saklandılar



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda polisin geldiğini gören bazı kişiler, saklandıkları tuvalet, kiler ve sahne altındaki bölmede yakalandı. Mekanda bulunan 27 kişiye kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlal etmekten 170 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Sahipata Mahallesi Aşık Ömer Sokak´taki bir eğlence mekanının açık olduğu bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen polisin geldiğini görenlerden bazıları saklandı. 3 erkek kadınlar tuvaletinde, 1 kişi canlı müziğin yapıldığı sahnenin altındaki bölümden, 7 kadın da merdiven altındaki kilerde yakalandı.

İçerideki 27 kişiye 'kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlal etmek´ suçlarından 170 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi H.İ.S. hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı. İş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-06-10 17:12:54



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