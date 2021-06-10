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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hüyük’te 408 bin dekar ekili saha kuraklıktan zarar gördü

İHA

Hüyük’te 408 bin dekar ekili saha kuraklıktan zarar gördü

Konya’nın Hüyük ilçesinde 408 bin dekar ekili alanın bu yıl yaşanılan kuraklıktan olumsuz etkilendiği belirtildi.
Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, Konya bölgesinde bu yıl yaşanan kuraklıktan Hüyük ilçesindeki ekili sahaların da zarar gördüğünü açıkladı. Bölgedeki kuraklık verilerini paylaşan Şahin, Hüyük ilçesinde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 260 bin dekar arazi bulunduğunu, bölgede kuru tarım yapılan arazi miktarının 200 bin dekar, sulu tarım yapılan arazi miktarının ise 60 bin dekar civarında olduğunu hatırlattı. Bu yıl bölge genelinde yaşanılan kuraklıktan olumsuz etkilenen kuru alanlardaki zarar miktarının 160 bin dekar civarında olduğunu ifade eden Şahin, kuru alan zararının yüzde 80 seviyesine ulaştığını vurguladı. Sulu alandaki zarar miktarının da 36 bin dekar seviyelerinde olduğunu belirten Şahin, bunun da oranının yüzde 60 seviyelerinde olduğunu kaydetti. Şahin, kış ve ilkbahar dönemindeki yetersiz yağışlar nedeniyle kurak bir dönem yaşayan bölgede çiftçilerin büyük bir mağduriyet içerisinde olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:
“Bölgemizde 2021 çiftçi kayıt sistemi baz alınarak yapılan tespitlerde arpada 47 bin 200 dekarlık bir alanda zarar söz konusu. Bu, buğdayda 97 bin 850 dekara ulaşıyor. Hububatın yanı sıra baklagil ekili arazilerimiz de kuraklıktan olumsuz etkilendi. 25 bin dekarlık nohut, mercimek, fasulye ve bezelye gibi ürünlerin ekildiği baklagil ekim alanının bulunduğu ilçemiz genelinde bu ürünlerde de zarar oranı yüzde 80 seviyelerine ulaşmış durumda. Ayrıca, bölgemizde haşhaş ve çilek üretimi yapılan alanlar da bu yıl yaşanan kuraklıktan etkilendi. Bölgemizdeki bu zarar tespit durumunu tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımızla da paylaştık.”
Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, bölgede yetiştirilen ve kuraklıktan etkilenen ürünlerin son durumlarıyla ilgili olarak ise şunları kaydetti:
“Buğdayda bölgemizde 97 bin 870 dekar alanın 78 bin 280 dekarında hasar söz konusu. Hasar oranı yüzde 80 olup, yetersiz yağışlar nedeniyle sapa kalkma döneminde bitkiler gelişememiş olup, ürün alınamayacak durumdadır. 47 bin 200 dekar arpa ekili alanın bulunduğu bölgemizde 37 bin 760 dekarlık ürün ekili alanda hasar söz konusudur. Buğdaydaki nedenlerden dolayı ürün alınamayacak durumdadır. Baklagillerden nohut ve mercimekte de yüzde 70 ve yüzde 80’lik hasar söz konusudur. Nohutta çimlenme dönemi ilkbahar toprak nemi ile çimlenme olmuş, bitkiler toprak yüzeyine çıkmış fakat gelişimleri 1015 santim arasında bitkiler fenolojik evresinden önce çiçeklenmiş, bitki gelişimleri ve çiçek oluşumları çok düşüktür. Mercimekte de bitkiler kuraklık nedeniyle çimlenmiş ancak sıcak ve kuraklık nedeniyle toprak nem oranı az olması sebebiyle filizler kurumuştur. Bölgemiz, Konya’da haşhaş ve çilek üretiminin de önemli bir merkezi olup, 6 bin 500 dekar haşhaş ekili sahamızda 2 bin 275 dekarlık alanda kuraklıktan yüzde 35 seviyesinde hasar oluşmuştur. 7 bin dekarlık çilek ekili alanımızda ise 2 bin 400 dekarlık alan kuraklıktan etkilenmiş, hasar oranı ise yüzde 60’lara ulaşmıştır. Yağış olmaması nedeniyle haşhaşta boylanma ve çiçeklenme olmamıştır. Bitkiler strese girmiş ve çiçeklenme olmadan kurumaya dönmüştür. Çilekte ise, su kaynaklarında çiçeklenme dönemindeki su yetersizliği ve meyve verimi az, bitki kurumaları olmuştur. Ayrıca, nötürgün bitkisi olması nedeniyle çiçeklenme durmuştur.”

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