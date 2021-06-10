Konya Büyükşehir zabıtasından elektrikli scooter ile hizmet

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta teşkilatı, vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla çevreci ve trafikten etkilenmeyen elektrikli scooter uygulamasını hayata geçirdi.

Toplumun ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği yenilikçi uygulamalarıyla dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta teşkilatı, yeni bir uygulama daha başlattı. Zabıta ekipleri vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmek, denetimlerini hızlı bir şekilde yapabilmek için şehir merkezinde elektrikli scooter ile hizmet vermeye başladı. İlk etapta Mevlana Meydanı, Bedesten Çarşısı, Kültürpark, Zafer, Kazım Karabekir Caddesi olmak üzere şehir merkezinde 10 elektrikli scooter ile hizmete başlayan ekipler, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürürken şehir ziyarete gelen misafirlere yardımcı oluyor. Çevreci ve trafikten etkilenmeyen bir uygulama olan elektrikli scooter hizmetinin zabıta bünyesinde artırılması hedefleniyor.

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