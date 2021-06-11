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Konya Şeker'den üreticiye 27 milyon 937 bin TL mazot desteği

DHA

Konya Şeker'den üreticiye 27 milyon 937 bin TL mazot desteği


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA Şeker, üreticiye yarından itibaren toplam 27 milyon 937 bin TL motorin desteği dağıtacak.Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, bu yıl yaşanan kuraklığın üreticiyi üzdüğünü, birçok bölgede üretimi etkilediğini ve üreticinin işini zorlaştırdığını belirtti. Konya Şeker'in her zaman üreticinin yanında olduğunu belirten Konuk, "Konya Şeker, ovanın susuzluğunu dindirmek için atılacak her adıma destek olmaya, bu iş için iştiyakla koşmaya hazır. Biz önerilerimizi dile getirdik, çare kapılarına müracaat ettik, karşılık da bulduk. Projeler hazırlandı, kaynaklar tespit edildi, ovanın suya kavuşması için atılan adımların hızlanmasını bekliyoruz. Sulama altyapısı projelerini beklerken elimizden gelenleri yapma konusunda ise beklemiyoruz. Üreticinin yükünü hafifletmek için verebileceğimiz hiçbir destekten imtina etmiyor, bir fazlasını yapabilmek için imkânları zorluyor, sınırları aşmaya çalışıyoruz. Tıpkı su gibi, toprak gibi, güneş gibi, tohum, gübre, ilaç, mazot yoksa üretim de olmaz'' dedi.27 MİLYON MAZOT DESTEĞİKonuk, Konya Şeker'in 11 Haziran Cuma gününden itibaren üreticiye toplam 27 milyon 937 bin lira dağıtacağını belirtti. Konuk, "Özellikle yağışların çok az seyretmesi biliyoruz ki üreticimizi birçok açıdan sıkıntıya sokmaktadır. Üreticimizin sıkıntısının bizim sıkıntımız olduğu bilinciyle hareket ediyoruz, aldığımız kararlar, attığımız adımlar hep bu doğrultudadır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi zaten Konya Şeker´in varlık nedeni budur. Üretim sürsün, üretici rahat bir şekilde üretmeye devam etsin. Onun için de üreticimize bu süreçte nefes olması için motorin avansını dağıtıyoruz. Biliyoruz ki, bugün üreticimizin en önemli sıkıntılarından birini motorin oluşturuyor. Konya Şeker, şu anda bu motorin dağıtımıyla bu yükü üreticimizin üzerinden almış oluyoruz" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)
2021-06-11 11:17:04

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