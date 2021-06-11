Konya’da FETÖ emniyet bayan mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

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Konya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün emniyet bayan mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün emniyet bayan mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Bugün gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesine götürülen şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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