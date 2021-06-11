Başkan Kılca: "Karatayımızı daha güzel noktaya getirmek için çalışıyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ederek, ilçede devam eden çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Başkan Kılca, Karatay'ı daha güzel noktaya getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Hasan Kılca ve Başkan Uğur İbrahim Altay, programları kapsamında ilk önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Bakan Murat Kurum’un makamında gerçekleşen ziyarette Karatay Belediyesi’nin ilçe genelinde hayata geçirdiği yatırımlar ele alındı. Karatay’da devam eden ve önümüzdeki dönemde yapılacak projelerin de konuşulduğu ziyarette Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe ile ilgili her konuda desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.



“İlçemize uyum ve gayretle hizmet ediyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ile birlikte ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Hasan Kılca, “İlçemizde belediyemizin yanı sıra bakanlığımız ile diğer kuruluşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmaları da etraflıca ele alma fırsatı bulduk. Oldukça verimli geçen toplantımızda ilçemizin kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile Karatay’ın çok daha düzenli ve doğru şehirleşmesine yönelik hayata geçirdiğimiz projelerimizi istişare ettik. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ile diğer kurumlarımızla birlikte güzel bir uyum içindeyiz. Bu uyumla hareket ederek büyük bir gayretin içerisindeyiz. Konyamız ve Karatayımızla ilgili önemli gelişmelerin olduğu müjdelerimiz olacak. İnşallah onları da önümüzdeki günlerde hemşehrilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Ben bu vesileyle, her zaman Karatay’a olan ilgileri ve büyük destekleri dolayısıyla Bakanımız Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Karatay, tüm değerleriyle birlikte geleceğe yürüyor”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u da makamında ziyaret etti. Başkan Hasan Kılca ve Başkan Uğur İbrahim Altay, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Karatay ve Konya’nın kültürel ve turizm ile ilgili çalışmalarını, yatırımlarını ve projelerini konuştu. Karatay’ı Türkiye’nin tarihi ve kültürel anlamda en şanslı, en zengin ilçelerinden birisi olarak tanımlayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak bu bilinç ile hassasiyetle çalıştıklarının altını çizdi. Başkan Kılca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyareti ile ilgili şunları kaydetti: “Karatay, sahip olduğu derin ve zengin medeniyet değerleriyle ülkemizin en önemli ilçelerinden birisidir. Karatay Belediyesi olarak bizler de bu mirasımızı en başta korumak, ona sahip çıkmak, tanıtmak ve gelecek nesillere de aktarmak adına çaba gösteriyoruz. Bu bağlamda; Obruk Hanı restorasyonu ve hemen yanı başındaki Kızören Obruğu’nun çevre düzenlemesinden Boncuklu Höyüğü ile ilgili çalışmalarımıza, Yağlıbayat Mahallemizde yer alan Savatra Antik Kenti çalışmamızdan ilçe merkezimizdeki birçok sokak sağlıklaştırma projelerimize kadar yoğun bir gayretin içindeyiz. Yani Karatayımız, tüm tarihi ve kültürel değerleriyle geleceğe yürüyoruz. Amacımız ilçemizdeki ecdat yadigarı mirasa sahip çıkmak, onları tanıtmak ve turizme kazandırmak. Bu vesileyle ilçemizle ilgili tüm projelerimize destek veren Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a şükranlarımı sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.