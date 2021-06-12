Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde Özel Harekat polislerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir şebekenin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 8 Haziran günü Özel Harekat polislerinin de katılımıyla dron destekli 19 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
2 EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramada ise 2 el bombası, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 1,5 gram eroin, 9,8 gram metamfetamin, 21,5 gram esrar, 31,8 gram sentetik kannabinoid, 49 uyuşturucu hap, 15 şişe sahte içki, 5 litre etik alkol ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13´ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA
2021-06-12 14:49:10
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