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Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı kadının kız kardeşi de uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi

İHA

Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı kadının kız kardeşi de uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi

Konya’da Kadir Şeker’in parkta şiddet gördüğünü düşünerek kurtarmak istediği Ayşe Dırla’nın uyuşturucu ile yakalanarak tutuklanmasının ardından, Dırla’nın kız kardeşi Figen Dırla da 3 kilo eroin ile yakalanarak uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yanındaki 1 kişi ile birlikte adliyeye sevk edildi.
Konya’da parkta kız arkadaşına şiddet gösterdiği iddia edilen Özgür Duran’a müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada Ayşe Duran’ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla’nın ardından kız kardeşinin bulunduğu araçtan uyuşturucu madde çıktı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı detaylı çalışmalarda Konya’ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen oto kurtarma çekici olan bir araç takibe alındı. Narkotik ekipleri şehre gelen araca operasyon gerçekleştirerek yakaladı. Araçta hassas burunlu Narkotik köpeği ile yapılan aramada köpek motor kısmına yakın yan bölüme tepki verdi. Ekiplerin yaptığı aramada ön kaputundaki altına gizlenmiş vaziyette 3 kilo eroin ele geçirildi. Yakalanan eroinle ilgili araçta bulunan 1 kadın, 1 erkek 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alın kadının Ayşe Dırla’nın kız kardeşi Figen Dırla (33) olduğu anlaşıldı. Figen Dırla ve araçtaki Erdal Güneş (42) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla da uyuşturucu ile yakalanarak tutuklanmıştı
Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla da eroin ile yakalanarak tutuklandı. Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 29 Kasım 2020 tarihinde düzenlediği operasyonda bir araçta 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 1 kadın, 1 erkek 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadının, Kadir Şeker’in şiddet görürken kurtarmaya çalıştığı sırada öldürdüğü Özgür Duran’ın kız arkadaşı Ayşe Dırla olduğu ortaya çıktı. Ayşe Dırla ve araçtaki Murat Hanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi
Kadir Şeker’in olayı, geçtiğimiz yıl 5 Şubat 2020 tarihinde Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki Piri Reis Parkı’nda meydana geldi. O tarihlerde, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, dershane dönüşünde Piri Reis Parkı’ndan kaldığı teyzesinin evine giderken duyduğu sesler üzerine Özgür Duran’ın (32) Ayşe Dırla’ya (36) şiddet uyguladığını düşündü. Kadının ağladığını fark ederek müdahale etmek isteyen Kadir Şeker ile Özgür Duran arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında cebinden bıçağını çıkaran Kadir Şeker, yere düştükleri sırada Özgür Duran’ın kalbinden bıçaklanarak ölümüne neden oldu. Kadir Şeker, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadir Şeker hakkındaki cinayet davasında 14 Ekim 2020 tarihinde karar açıklandı. Mahkeme heyeti Kadir Şeker’in suçunu “kasten adam öldürme” olarak değerlendirerek önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından haksız tahrik hükümlerini uygulanarak ceza 15 yıla indirildi. İyi hal indiriminin de uygulanmasıyla Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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