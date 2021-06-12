Şehit Akın, son yolculuğuna uğurlandı



İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde Kalyano Dağı üs bölgesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği füze saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın (23), Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Ayşe ve babası Battal Akın, oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağladı.

PençeYıldırım Harekatı kapsamında, teröristlerin saldırısı sonucu dün şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın cenazesi bugün Hakkari'de Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Türk Yıldızları'na ait kargo uçağıyla memleketi Konya'ya getirildi. Burada protokol üyeleri, askeri erkan, şehit annesi Ayşe ve babası Battal Akın, kardeşleri ile yakınları tarafından gözyaşları içinde karşılanan şehit Akın'ın cenazesi tören saatine kadar beklemesi için Konya Şehir Hastanesi morguna kondu.

Daha sonra şehit Akın'ın cenazesi morgan alınıp dini ve askeri törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı içindeki Namazgah'a getirildi.

Törene Konya Valisi Vahdetten Özkan, Kültür ve Turizm Bakanı Serdar Çam, protokol üyeleri, askeri erkan, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Şehit babası Battal Akın ve annesi Ayşe Akın, oğlunun tabutuna sarılıp ağladı. Vatani görevinin hemen ardından 2020 yılında sözleşmeli er olan şehit Akın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi. DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYA -Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-06-12 18:23:19



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