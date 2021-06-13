Vefat eden müzik yapımcısı Hasan Saltık’ın adı Sonsuz Şükran Köyü’nde yaşatılacak

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybeden müzik yapımcısı Hasan Saltık'ın adı, Konya'nın Hüyük ilçesinde bulunan Sonsuz Şükran Köyü’ndeki Büyük Ustalar Çınarlığı’nda yaşatılacak.

Türkiye’deki müzikal zenginliği tüm dünyaya tanıtan ve çok sayıda albüme yapımcı olan ve uzun yıllardır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan müzik yapımcısı Hasan Saltık’ı vefatının ardından sanatçı arkadaşları unutmadı. Saltık’ın adının yaşatılması için Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'ndeki Sonsuz Şükranlar Köyü'nde bir araya gelen sanatçılar, yerleşimdeki Büyük Ustalar Çınarlığı'nda fidan dikti. Çınar fidanının toprakla buluşturulmasının ardından sanatçılar fidana can suyu verdi. Programa katılan ünlü bestekar Ali Osman Erbaşı, dikilen çınar fidanının başında Hasan Saltık için sazıyla Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı eserini seslendirdi. Ardından Saltık için hep birlikte dualar edildi.

Sonsuz Şükran Köyü'nün kurucusu Mehmet Taşdiken, düzenlenen çınar fidanı dikim töreninde yaptığı konuşmada, Hasan Saltık'ın ismini sanatçıların köyündeki çınarlıkta yaşatabilmek için sanatçılar olarak bir fidan dikimi yapmak üzere bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Hasan Saltık'ı biz iyi bilirdik, ilgilileri iyi bilirdi. Bütün Türkiye iyi bilirdi. Çünkü Hasan Saltık, bir öncü isimdi, bir müzik yapımcısı idi ama sadece bir müzik yapımcısı da değildi. Ondan öte bir şeydi, Türk müziğine kendi alanında olabilecek en büyük katkıyı vermiş, bir çığır açmış, bir yol açmış, bir örnek oluşturmuş isimdi. O bakımdan biz onun ruhuna Fatihalarını yolluyoruz ve onun adına da onun adını yaşatabilmek için de bir çınar fidanı dikiyoruz" dedi.

Sonsuz Şükran Köyü'nün sakinlerinden Çiğdem Akkaya ise, Saltık'ın müzik alanında ekonomik düşüncelerle faaliyet gösteren bir insan olmadığına vurgu yaparak, "Gerçek değerlere sahiplenen bir insan oldu ve belki de kimi lehçelerden oluşmuş halk türkülerini ve diğer sanat eserlerini, aşıkların eserlerini, koleksiyonlar, albümler yapan değerli bir insan oldu. Başka kimsenin yapmadığı şeyleri yaptığı için aslında müzik alanında da bir çığır açtı. Arşivleme, albümleme alanında farklı Türkiye'nin zenginliklerini bir araya getiren bir isimdi. Saygıyla anıyoruz" şeklinde konuştu.

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