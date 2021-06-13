Kulu’ya 26 kilometrelik mahalle yolu

Konya genelinde sorumluluk sahasındaki mahalle yollarının kalitesini yükselterek daha konforlu hale getirmek için yoğun mesaisini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yatırım programına aldığı Kulu ilçesindeki 13 kilometrelik AğılbaşıKırkpınar ile yine 13 kilometrelik FevziyeBozan Mahalleleri arasındaki 26 kilometrelik yolda çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yatırım programı kapsamında sorumluluk alanlarındaki mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçelerdeki mahalle yollarının vatandaşlara en güzel şekilde hizmet etmesi için yoğun mesailerine devam ettiklerini söyledi. Bu doğrultuda 2021 yatırım programına aldıkları Kulu ilçesindeki 13 kilometrelik Ağılbaşı Kırkpınar ile yine 13 kilometrelik Fevziye Bozan Mahalleleri arasındaki yolları tamamlamak için ekiplerin seferber olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bu iki mahallemizdeki toplam 26 kilometrelik yolun maliyeti 7 buçuk milyon lirayı buluyor. Bölge insanımıza ve Konyamıza hayırlı olsun. Konya’nın topyekun kalkınması için ilçe belediyelerimizle el ele verdik, uyum ve koordinasyon halindeyiz. İlçe merkezlerimizde ve mahallelerde sorumluluk alanımızdaki yolların kalitesini merkez standardına getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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