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Başkan Kılca: “Geleceğe dönük büyük adımları atıyor, bunları sahada uyguluyoruz”

İHA

Başkan Kılca: “Geleceğe dönük büyük adımları atıyor, bunları sahada uyguluyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, merkeze uzak mahalleleri ziyaret ederek muhtarlar ile mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve İlçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mahallelerde yürüttüğü yol yapım, asfalt kaplama ile parke yol çalışmalarını da yerinde inceledi. 60 ekiple Karatay’ın dört bir yanında çalışma yürüttüklerini belirten Hasan Kılca, “Karatayımızın dört bir yanındaki hemşehrilerimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Tüm mesaimizi vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçlarını planlayıp hayata geçirmekle geçiriyoruz. Bu, bizlerin en büyük motivasyonu ve mutluluk kaynağıdır” ifadelerini kullandı.
Yeni sezon için 250 bin ton asfalt ve 1 milyon 200 bin metrekare parke döşeme hedefi koyan Karatay Belediyesi, bu hedefler doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda; ilçenin dört bir tarafında sıcak asfalt, sathi kaplama, kaldırım ve parke yol çalışması yaparak hizmet ağını her geçen gün artırıyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Kaymakam Abdullah Selim Parlar da Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ile birim müdürleriyle birlikte İsmil, Ovakavağı, Hayıroğlu, Bakırtolu, Kızören, Şatır ve Sakyatan’da devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

“Herkesin yaşamaktan keyif alacağı Karatay için sahadayız”
Başkan Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı toplamda 60 ekibin Karatay’ın dört bir yanında çalışma yürüttüğünü belirtti. Hasan Kılca, “Hemşehrilerimize hizmet yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda da zamanımızı vatandaşlarımızın istek ve taleplerine göre hizmet yapmak için planlarken, geleceğe dönük atılacak tüm adımları atıyor ve her daim sahadayız. Karatayımızda hayata geçirdiğimiz tüm projelerle ve alt yapı hizmetlerimizin tümüyle yakından ilgileniyoruz. Bu doğrultuda İlçe Kaymakamımız Abdullah Selim Parlar ile birlikte hem merkeze uzak mahalle sakinlerimizle bir araya geldik hem de söz mahallelerimizde devam eden alt yapı, asfalt ve parke yol yapımı çalışmalarımızı yerinde incelemiş olduk. Karatay Belediyesi olarak merkezde ve merkeze uzak mahallelerin tamamında 60’a yakın ekiple hem asfalt hem park bahçeler ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl kendimize büyük bir hedef koyduk. Bu kapsamda da yeni sezonda 250 bin ton asfalt ve tüm mahallelerimizi kapsayan toplam 1 milyon 200 bin metrekare parke döşemesi yapacağız. Belediye olarak emeğimizle ve hizmet aşkımızla ilçemizdeki herkesin yaşamaktan büyük keyif alacağı Karatay oluşturmak için sahada olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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