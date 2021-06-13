Taksi şarampole devrildi: şoför öldü, ailesinden 5 kişi yaralı

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Adem YILDIZ/KONYA,(DHA)KONYA'nın Tuzlukçu ilçesinde, kontrolden çıkan taksinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Arif Yıldırımer (49) hayatını kaybetti, ailesinden 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Tuzlukçu ilçesi Akşehir-Yunak yolu Koraşı Mahallesi'nde meydana geldi. Arif Yıldırımer yönetimindeki 42 GER 06 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü Yıldırımer'in hayatını kaybettiği kazada otomobilde bulunan ailesinden 5 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ

2021-06-13 12:52:18



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