NEÜ’de kalite toplantısı gerçekleştirildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde (NEÜ) birim kalite koordinatörleri ve kalite elçilerine yönelik ‘Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi’ düzenlendi.

Eğitimde, Online Risk ve İç Kontrol Sisteminin (ORVİKS) tanıtımı Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhittin Okumuşlar, Kurumsal Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü Doç. Dr. Ceyhun Can Özcan, kalite birimi personeli Hatice Balcı ve Mehmet Çelik tarafından yapıldı. Toplantıda, idari ve akademik birimlere programın temel işleyişi ve yapılması gerekenler konusunda bilgi verilerek, ilerleyen süreçlerde eğitimlerin daha kapsamlı şekilde devam edeceği ve kalite sürecinin tüm kurumda yaygın hale getirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kurumsal Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörü Doç. Dr. Ceyhun Can Özcan, “Üniversitemiz için kalite güvencesi sistemlerini destekleyen bilgi yönetim sistemleri oldukça önemli. Aynı zamanda bilgi tabanını zenginleştirecek işbirlikçi bir kurum kültürü ile bilgi paylaşımı ilkesinin kurumun her bir üyesi tarafından benimsendiği ortam oluşturulmaya çalışılmaktadır. Kurumdaki Bilgi Yönetim Sistemini, verilerin iç ve dış paydaşlarla paylaşılacak şekilde dizayn etmeye çalışıyoruz. Bu noktada, iç paydaşların etkili kararlar verebilmesine yardımcı olacak yönetim bilişim sistemleri kurum bünyesine katılmaya devam edecektir” dedi.

Faydalandıkları dış destekli sistemlerden ORVİKS ile ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Özcan, “ORVİKS, üniversitemizdeki kalite yönetimi süreçlerini yönetebilmemizi sağlamaktadır. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) göstergelerinin değerlerini birimlerimizden kanıt dokümanları ile birlikte kolayca toplayabilmemizi; aynı zamanda tüm kalite dokümanlarımızın ORVİKS üzerinde oluşturulması ve yönetilmesi ile PUKÖ (Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al) döngülerinin işleyişini de kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, kalite çalışmaları hakkında tüm işlemlerin ORVİKS’e taşınması iç ve dış denetimlere daha rahat hazır olmamıza da imkan sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Kurumsal Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Koordinatörlüğü hakkında da kısa bir bilgilendirmede bulunan Doç. Dr. Özcan, “Koordinatörlüğümüz, üniversitemizin iç kalite güvence sisteminin eğitimöğretim, araştırma ve geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerinin kurumsal bir yapı üzerinden yürütülmesi, yönlendirilmesi, süreç takibinin yapılması ve oluşturulmasına katkı vermektedir. Ayrıca, bilgi tabanını zenginleştirecek işbirlikçi bir kurum kültürü ile bilgi paylaşımı ilkesinin, kurumun her bir üyesi tarafından benimsenmesini hedeflemektedir” ifadelerini kullandı.

