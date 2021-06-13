Dünürlerine ateş açtı; market sahibi öldü, 5 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünürlerine ateş açtı; market sahibi öldü, 5 yaralı

DHA

Dünürlerine ateş açtı; market sahibi öldü, 5 yaralı


Sakine DEMİR/CİHAHBEYLİ, (Konya), (DHA)- KONYA´nın Cihanbeyli ilçesinde Orhan Ç., markette kavga ettiği dünürlerine ateş açtı. Saldırıda market sahibi Gökhan Aydoğan (36) hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Şüpheli Orhan Ç., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Ç., aralarında husumet bulunan dünürleriyle bir markette karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Ç., belinden çıkardığı tabancayla market içine ateş açtı. Açılan ateş sonucu marketin sahibi Gökhan Aydoğan ile 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Gökhan Aydoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Orhan Ç.´nin yaraladığı dünür olduğu 5 kişi ise ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan Orhan Ç., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.    DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Cihanbeyli Sakine DEMİR
2021-06-13 13:04:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekeri kilitlenen tanker alev topuna döndü, sürücü son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Tekeri kilitlenen tanker alev topuna döndü, sürücü ...
Selçuk Üniversitesi TEKNOFEST 2021’e hazırlanıyor
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesi TEKNOFEST 2021’e hazırlanıyor
Konya’da 5. kez mühürlenen eğlence merkezindeki 27 kişiye ceza
YEREL HABERLER Konya’da 5. kez mühürlenen eğlence merkezindeki 27 ...
NEÜ’de kalite toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER NEÜ’de kalite toplantısı gerçekleştirildi
Taksi şarampole devrildi: şoför öldü, ailesinden 5 kişi yaralı
YEREL HABERLER Taksi şarampole devrildi: şoför öldü, ailesinden 5 ...
Selçuklu’da atıklar gübre olarak doğaya kazandırılıyor
YEREL HABERLER Selçuklu’da atıklar gübre olarak doğaya ...
Başkan Kılca: “Geleceğe dönük büyük adımları atıyor, bunları sahada uyguluyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Geleceğe dönük büyük adımları atıyor, ...
Kulu’ya 26 kilometrelik mahalle yolu
YEREL HABERLER Kulu’ya 26 kilometrelik mahalle yolu
Konya’da ticari taksi şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da ticari taksi şarampole devrildi: 1 ölü, 5 ...
Vefat eden müzik yapımcısı Hasan Saltık’ın adı Sonsuz Şükran Köyü’nde yaşatılacak
YEREL HABERLER Vefat eden müzik yapımcısı Hasan Saltık’ın adı Sonsuz ...
Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını ...
Şehit Akın, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Akın, son yolculuğuna uğurlandı
Yaban keçisi avlayanlara 120 bin lira ceza
YEREL HABERLER Yaban keçisi avlayanlara 120 bin lira ceza
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'nın kız kardeşi de uyuşturucudan tutuklandı
YEREL HABERLER Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'nın ...
Sel ve dolunun vurduğu Beyşehir’de metrekareye 63,2 kilogram yağış düştü
YEREL HABERLER Sel ve dolunun vurduğu Beyşehir’de metrekareye 63,2 ...
Konya’da uyuşturucu operasyonu, bomba ve uyuşturucu ele geçirildi Ereğli ilçesinde düzenlenen 2 adet bomba, silahlar ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda 13 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu operasyonu, bomba ve uyuşturucu ...
Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı kadının kız kardeşi de uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı kadının kız ...
Konya’da miniklerin karne heyecanı
YEREL HABERLER Konya’da miniklerin karne heyecanı
Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama
YEREL HABERLER Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonuna 13 ...
Doç. Dr. Özler: “Gebelikte prenatal testlerin yapılması çok önemlidir”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Özler: “Gebelikte prenatal testlerin ...
Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla’dan sonra kız kardeşi de eroinle yakalandı Konya’da üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker'in, parkta şiddet gördüğünü düşünerek kurtarmaya çalışırken cinayet işlediği Ayşe Dırla'nın uyuşturucu ticaretinden tutuklanmasının ardından Dırla'nın kız kardeşi de 3 kilo eroinle yakalandı
YEREL HABERLER Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla’dan ...
Konya'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Konya'ya şehit ateşi düştü
Sel suları motosikleti sürükledi, kanallar taştı Konya’nın Beyşehir ilçesinde yağmur ve dolu yağışı sel sularını beraberinde getirdi, vatandaşlar yaşananları cep telefonlarıyla görüntüledi
YEREL HABERLER Sel suları motosikleti sürükledi, kanallar ...