Konya’da trafik kurallarına uymayan bin 453 sürücüye ceza

Konya’da polis ekiplerinin 3 gün içerisinde yaptığı trafik denetimlerinde kurallara uymayan bin 453 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin il genelindeki denetimleri devam ediyor. 1114 Haziran tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 821 sürücüye hız sınırı ihlali, 233 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 391 sürücüye cep telefonu ile konuşmak ve 8 sürücüye alkollü araç kullanmak olmak üzere toplam bin 453 sürücüye cezai işlem yapıldı. Denetimlerde 40 araç ise trafikten men edildi.

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