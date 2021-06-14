Konya’da 3 kilo 265 gram eroin ele geçirildi

Konya’da narkotik polisinin 3 gün içerisinde yaptığı denetimlerde 3 kilo 265 gram eroin ve bin 358 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 44 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 1114 Haziran tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Polisin çalışmalarında 3 kilo 265 gram eroin, bin 358 adet uyuşturucu hap, 16 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu suçlarla ilgili 44 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, denetimlerde hırsızlık, yapma, dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan aranan 164 şahıs da yakalandı.

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