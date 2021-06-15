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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyşehir Gölü’nde balıkçılar av sezonunu kurban keserek açtı

İHA

Beyşehir Gölü’nde balıkçılar av sezonunu kurban keserek açtı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, balıkçılar Beyşehir Gölü’nde yeni su ürünleri avlanma sezonunu kurban kesip dualarla açtı.
Balıkların üreme dönemi olması münasebetiyle neslinin korunması maksadıyla 15 Mart tarihinde başlayan ve üç ay boyunca devam eden su ürünleri av yasağı sona erdi. Balıkçılar, yarından itibaren tekneleriyle açılacakları göle ağlarını serip ara yeniden balık avına başlayabilecek. Yeni av dönemi öncesinde bir araya gelen balıkçılar, bereketli bir avlanma dönemi için hep beraber dualar etti. Yeni av sezonu açılışında kazasız belasız bir av sezonu için de göle kurbanlar kesilirken, avcılar kesilen kurbanların kanlarını alınlarına sürdü.
Göl kıyısında planlanırken sağanak yağış nedeniyle kapalı mekanda yapılan av sezonu açılış programında konuşma yapan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Gölü’nün Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü ve tatlı su balığının önemli bir merkezi konumunda olduğunu söyledi. Kaymakam Özdemir, göldeki balık stoklarının korunması amacıyla her yıl üç ay boyunca Beyşehir Gölü gibi tüm iç sularda farklı tarih aralıklarında avlanma yasakları uygulandığını kaydetti.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise “Avınız bol, bereketli, emeğiniz yağlı olsun. Allah daim eylesin, kazancınızı bol eylesin” ifadelerini kullandı.
AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin de, yeni av döneminde Beyşehirli balıkçılara bol kazançlı ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.
Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, bu yıl Beyşehir Gölü’nde avlanma yasağına en fazla uyulan dönemlerden birini geride bıraktıklarını dile getirirken, avcılara yasağa uymalarından ötürü teşekkür etti. Yeni av sezonu öncesinde tüm balıkçılar olarak beklentilerinin üst düzeyde olduğunu ifade eden Kurt, ancak Beyşehir Gölü’ndeki mevcut su miktarı ve aşırı otlanmadan ötürü sıkıntılı bir av döneminin kendilerini beklediğine dikkati çekti.
Bu zor koşullara rağmen her zaman olduğu gibi insanları tatlı su balığından mahrum bırakmamak için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini dile getiren Kurt, “Balıkçılarımız yeni av sezonuna hazır. Şu anda avcılarımız ağlarını yaptı, teknelerinin bakımını gerçekleştirdi. İnşallah, bereketli bir sezon olur. Beyşehir Gölü’nde kooperatifimize kayıtlı 466 ruhsatlı teknemiz var. Ancak, bunların hepsi de aktif olarak balıkçılık yapmıyor. Gölde verim azaldığı ve ekonomik girdisi az olduğu için balıkçı sayımız giderek azalıyor. Balık azaldıkça balıkçılarımız hayvancılık, çiftçilik ve diğer iş kollarına yöneliyor. Balıkçılık bu esnada son planda kalıyor. Ama gölde verim iyi olur, balık çıkarsa balıkçılık yeniden ilk plana doğru gelebiliyor. Böyle bir dönemi yaşıyoruz” dedi.
Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kurt, bu yıl tatlı su balığı fiyatlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 25’lik bir artışın söz konusu olduğunu da sözlerine ekledi.

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