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Süt kazanında banyo yapan 2 işçinin yargılanmasında tanık için zorla getirme kararı

DHA

Süt kazanında banyo yapan 2 işçinin yargılanmasında tanık için zorla getirme kararı


Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)KONYA'da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut'un, 2'şer yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Bir önceki duruşmada tanık olarak dinlenilmesi talep edilen iş yeri çalışanı Mustafa Coşkun'un duruşmaya katılmaması üzerine zorla getirme kararı çıkartıldı.
Konya´da süt toplama merkezinde, işçilerden Emre Sayar'ın kazanda süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler, Uğur Turgut tarafından sosyal medyada paylaşıldı. 6 Kasım 2020 günü hızla yayılan görüntülere tepki yağdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatıyla firmanın Meram Sanayi Sitesi'ndeki süt toplama merkezine giden Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin ve beraberindeki ekip, iş yerini denetledi. Yapılan denetim sonucu iş yerindeki ürünler imha edildi, işletme onay belgesi iptal edilip, faaliyetlerinden menedilerek, mühürlenip kapatıldı. Çalışanların hijyen belgesinin olmaması nedeniyle 2 kişiye bin 700 lira ve 5996 Sayılı Kanunu gereği hijyen gerekliliklerini aykırılıktan 13 bin 934 lira para cezası uygulandı. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı´na suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmanın ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 7 Kasım günü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 2 işçi, 6 gün tutuklu kaldıktan sonra 12 Kasım´da avukatlarının bir üst mahkemeye itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.
15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Tutuksuz yargılanan 2 işçi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı.  İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun 185´inci maddesinde yer alan 'İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir' kapsamında yargılanmaları talep edildi.
İddianamede Emre Sayar'ın, kazan içine bir miktar sıcak su doldurduktan sonra bir miktar da iş yerinde bulunan sütten eklediğinin tespit edildiği belirtildi. Sayar'ın iç çamaşırlarıyla kazana girip Turgut'un da görüntüleri çektiği, ardından kazandaki sıvının boşaltıldığına yer verildi. 
TANIK HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI
5'inci Ağır Ceza Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2'nci duruşmasına Uğur Turgut ve taraf avukatları katıldı. Bir önceki duruşmada tanık olarak dinlenilmesi talep edilen iş yeri çalışanı Mustafa Coşkun'un duruşmaya katılmaması üzerine, Coşkun hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-06-15 13:46:55

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