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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sille Tabiat Okulu’nda yılsonu şenliği

İHA

Sille Tabiat Okulu’nda yılsonu şenliği

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP)’nın marka projelerinden olan ve öğrencilerin kendisini ve doğayı keşfedebileceği bir çok atölye ve etkinlik alanına sahip olan Sille Tabiat Okulu’nda yıl sonu şenliği düzenledi.
Yıl boyunca pandemi döneminde tedbirlerle uyarak izin verilen dönemlerde eğitime devam eden Sille Tabiat Okulu’nda eğitim alan anaokulu ve ilkokul öğrencileri karnaval havasında gerçekleşen “Sille Tabiat Okulu Yıl Sonu Şenliğiyle sertifikalarını şenliğe katılım sağlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Okan Tekkalan ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar’ın elinden aldı. Öğrencilerin gönüllerince eğlendiği şenlikte Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi mini bir konser verirken illüzyon gösterisi de öğrencilere keyifli dakikalar yaşattı.

“Öğrencilerimiz burada çok değerli kazanımlar elde ettiler”
Etkinlikte konuşan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda okulu dışı eğitim ortamları içerisinde belki de en güzel örneklerden birisi olan Sille Tabiat Okulu Sertifika Töreninde birlikteyiz. Okulumuz üçüncü yılında hizmetlerine devam ediyor. Şu ana kadar 72 sınıfımızla 4 bin 61 öğrencimiz bu okulumuzda eğitim gördü. Burada hem tabiatı öğrenme, doğayı tanıma, kendini keşfetme adına güzel etkinlikler yaptı. Hem de içinden geçtiğimiz salgın sürecinde hayatımızı ve eğitim süreçlerini zorlaştıran salgına rağmen böylesine güzel alternatif bir eğitim ortamıyla vakti değerlendirme imkanı bulunmuş oldu. Halen öğrencisi olduğumuz en büyük okul olan hayat okuluna hazırlık anlamında öğrencilerimiz burada çok değerli kazanımlar elde ettiler. Ben öncelikle önümüzü açan kaymakamımıza, bize büyük destek vermek suretiyle bu projenin yürütülmesini üstlenen belediyemize, belediye başkanımıza, Necmettin Erbakan Üniversitemize ve buraya katkı sunan tüm SEDEP yürütmedeki ekip arkadaşlarıma huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Selçuklu’da eğitim alanında önemli projeler var”
Selçuklu Belediyesinin Eğitim alanda önemli projelere imza attığını belirten Konya İl Milli Eğitim Müdür vekili Okan Tekkalan, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu tür faaliyetleri destekliyoruz. Benim için bugünün özel bir anlamı var; başlangıcında, fikir aşamasında yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu seviyelere gelmek de çok önemli. Tabi Selçuklumuzda çok güzel birbirinden önemli
projeler var. Bunlardan bir tanesi de Sille Tabiat okulumuz. Çocuklarımız kendilerini keşfetmeleri, tabiatı keşfetmeleri çok önemli. Önemsediğimiz bir proje. Ben verdikleri destekten dolayı Selçuklu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sadece proje için değil eğitimle ilgili her konuda her yardıma ihtiyacımız olduğu noktada yardımcı oldular. Bu projelerin devam etmesi, sürdürülebilir olması çok önemli. Selçuklu Belediyesi’nin eğitim projeleri yıllardır devam ediyor. SEDEP’le başladı, Sille Tabiat okuluyla çocuk kütüphanesiyle bu destekler devam ediyor. İnşallah daha güzel projelerin olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Üç yıl önce kurduğumuz hayaller bugün gerçeğe dönüştü”
SEDEP’in Türkiye’de bir marka haline geldiğini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Üç yıl önce bir hayal kurduk. Bütün arkadaşlarımızla birlikte SEDEP’in Türkiye’de bir marka oluşunu ve bu marka üzerine yeni markaları eklememiz gerektiğini konuştuk ve birlikte planlamalar yaptık. Bu planlamalar içerisinde okul dışında çocuklarımıza nasıl bu eğitim, öğrenim faaliyetlerini daha zevkli, daha eğlenceli bir şekilde yürütebiliriz, nasıl faaliyetleri geliştirilebilir, çeşitlendirebilir ve çocuklarımızı aslında hayata nasıl hazır hale getirebiliriz diye hayaller kurduk, projeler geliştirdik. Bugün görüyorum ki kurduğumuz hayaller artık gerçeğe dönüştü. Bu projeler bir bir meyvesini vermeye başladı. Bugün tabiat okulunda binlerce öğrencimiz burada hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar hem de kendilerini, tabiatlarını keşfediyorlar. Tabi ki kendilerini keşfederek hayata hazırlanıyorlar. Bununla birlikte Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyesinde çocuklarımız sanatla, zanaatla, resimle, müzikle buluşuyorlar. Yine aynı şekilde trafik eğitim parkımızda dördüncü sınıfta okuyan çocuklarımız hem trafik kurallarını hem de saygı ve sevgiyi öğreniyorlar. Yine yüzme havuzlarımızda üçüncü sınıfa giden çocuklarımız yüzme öğreniyorlar. İnşallah bu faaliyetlerimizi geliştirerek devam ettireceğiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte bu faaliyetleri en iyi şekilde sürdürmenin çabası içerisinde olacağız. Tabi sizlerin değerli katkıları bizim için çok önemli. Ben burada emeği geçen hem SEDEP yürütme kurulunda yer alan hocalarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Milli Eğitim Müdürlerimize, Selçuklu Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nde görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu çabalarımız gayretlerimiz artarak devam edecek. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, bizim en önemli varlıklarımız; biz çocuklarımıza güveniyoruz. Biliyoruz ki onlar her şeyi yapabilirler, yeter ki biz onlara fırsat verelim” şeklinde konuştu.

“Bu proje iş birliğinin en güzel örneği”
Sille Tabiat Okulu Projesi’nin özel ve güzel bir proje olduğuna vurgu yapan Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, “Bu noktalara gelmesinde de en büyük katkı samimiyet ve birliktelik. Herkes bu işi canı gönülden sahiplendi ve güzel bir iş çıktı ve örnek oldu. İnşallah burası gerek ilimize gerekse memleketimize güzel nesiller yetişmesine vesile olur. Burada yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederim. Önümüzdeki yılın pandeminin de etkisinden kurtulmuş bir şekilde bütün etkinliklerin fazlasıyla yapıldığı bir yıl olmasını temenni ederim” dedi.

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