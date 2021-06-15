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10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti

DHA

10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da, oğlu Hüseyin Kılınçer'i (10) elleriyle boğup, öldüren İsmail Kılınçer'in (32), 4 gün önce, Adana'da tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi.
Olay, 8 Mart akşamı, merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Kalemkar İlyas Sokak'taki sitede meydana geldi. Apartman görevlisi İsmail Kılınçer, eşi Rabia Kılınçer´i (31) pazara gönderdikten sonra oğlu Hüseyin Kılınçer´i yere yatırıp, bacaklarının arasına alarak, elleriyle boğdu. Evden çıkıp, kapıyı kilitleyen Kılınçer, polisi arayarak, "Ben birini öldürdüm" diye ihbarda bulundu. Bunun üzerine eve gelen polis ekipleri, cansız bedeniyle karşılaştığı Hüseyin Kılınçer´in, İsmail Kılınçer´in oğlu olduğunu belirledi. Hüseyin Kılınçer´in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Hüseyin Kılınçer'in cenazesi, otopsinin ardından teslim alınıp, götürüldüğü Ilgın'ın Çiğil Mahallesi'ndeki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'OĞLUMDAN ÖZÜR DİLEYEREK, SARILDIM VE ÖPTÜM'
Gözaltına alınan İsmail Kılınçer, emniyetteki ifadesinde, ''Oğlumu karşıma alarak, onu öldüreceğimi anlattım. Cinayeti 2 haftadır planlıyordum. Olaydan önce eşimi bilerek pazar alışverişine gönderdim. Oğlumdan özür dileyerek, sarıldım ve öptüm. Hüseyin de 'Babacığım, ben de özür dilerim' diyerek beni öptü. Öptükten sonra benim öldürdüğümü görmesin, diye ve ben de onun gözlerinin içine bakamayacağım için yüzünü üstündeki kıyafetin kapüşonuyla kapattım. Borçlarım vardı. Kendimi öldüremedim, canıma kıyamadım'' dedi.
Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 9 Mart'ta tutuklanan İsmail Kılınçer'in avukatı da tutukluğa itiraz edip, müvekkilinin 2 yıldır hareketlerini kontrol edemediğini öne sürerek, akıl ve ruh sağlının yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınmasını talep etti. Bunun üzerine Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Kılınçer´e, burada yapılan tetkikler sonucu akıl sağlığının yerinde olduğu raporu düzenlendi. 
Adana Cezaevi'ne sevk edilen İsmail Kılınçer, 4 gün önce, kendisini asarak, yaşamına son verdiği öğrenildi. Kılınçer'in cenazesinin İstanbul'da toprağa verildiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-06-15 18:31:20

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