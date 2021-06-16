Kısıtlamada sokağa çıktılar, rahat tavırlarıyla dikkat çektiler Konya’da izinsiz sokağa çıkan 128 kişiye 403 bin lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlamada sokağa çıktılar, rahat tavırlarıyla dikkat çektiler Konya’da izinsiz sokağa çıkan 128 kişiye 403 bin lira ceza

İHA

Kısıtlamada sokağa çıktılar, rahat tavırlarıyla dikkat çektiler Konya’da izinsiz sokağa çıkan 128 kişiye 403 bin lira ceza

Konya’da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurulan ve kısıtlama bulunan saatlerde izinsiz sokağa çıkan 128 kişiye 403 bin lira ceza kesildi. Bazı vatandaşların ‘el sallayayım mı’, ‘beni çek’, dükkandan geliyorum’, ‘Antalya’dan geliyorum’ diyerek rahat davranması dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri şehrin en hareketli cadde ve sokaklarında sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde sabaha kadar denetim gerçekleştirdi. Selçuklu devriye Ekipler Amirliği tarafından yapılan denetimde ekipler, araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yaptı, izin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulanarak geçişine izin vermedi. Polis noktalarında kısıtlamaya uymayan vatandaşların ‘el sallayayım mı’, ‘beni çek’, dükkandan geliyorum’, ‘Antalya’dan geliyorum’ diyerek rahat tavırları dikkat çekti. Merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde bulunan eğlence merkezleri çevresinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri, toplamda 128 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden 403 bin 200 lira idari para cezası uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya gıda ve tarım üniversitesi yerli ve milli buğday ıslahında sona geldi
YEREL HABERLER Konya gıda ve tarım üniversitesi yerli ve milli ...
İç sularda getirilen balık avı yasağına olta balıkçılarından itiraz
YEREL HABERLER İç sularda getirilen balık avı yasağına olta ...
Konya Ovası´ndaki kuraklık, samanı da vurdu
YEREL HABERLER Konya Ovası´ndaki kuraklık, samanı da vurdu
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti
YEREL HABERLER 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde ...
Sille Tabiat Okulu’nda yılsonu şenliği
YEREL HABERLER Sille Tabiat Okulu’nda yılsonu şenliği
Karatay Belediyesi ilçeye 3 yeni sosyal tesis daha kazandırıyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi ilçeye 3 yeni sosyal tesis daha ...
Başkan Altay Kuzey Kıbrıslı belediye başkanlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Altay Kuzey Kıbrıslı belediye başkanlarıyla ...
Araştırma: 67 bin sanayi işletmesini kapsıyor
YEREL HABERLER Araştırma: 67 bin sanayi işletmesini kapsıyor
Süt kazanında banyo yapan 2 işçinin yargılanmasında tanık için zorla getirme kararı
YEREL HABERLER Süt kazanında banyo yapan 2 işçinin yargılanmasında ...
Konya’daki süt banyosu duruşması sürüyor
YEREL HABERLER Konya’daki süt banyosu duruşması sürüyor
Konya Büyükşehir’den Yunus Emre Şiirleri Türk Halk Müziği Beste Yarışması
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den Yunus Emre Şiirleri Türk Halk ...
Ereğli Belediyesi tarafından dağıtılan fideler mahsullerini başladı
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi tarafından dağıtılan fideler ...
Beyşehir Gölü’nde balıkçılar av sezonunu kurban keserek açtı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nde balıkçılar av sezonunu kurban ...
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, SÜ'de yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, SÜ'de yürütülen aşı ...
Nilüferleri koparmanın cezası 73 bin TL
YEREL HABERLER Nilüferleri koparmanın cezası 73 bin TL
Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
Beyşehir Gölü’nde balıkçılar, yeni av sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nde balıkçılar, yeni av sezonuna ...
Meram’da ata tohumlarına sahip çıkılıyor
YEREL HABERLER Meram’da ata tohumlarına sahip çıkılıyor
Konya’da 3 kilo 265 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da 3 kilo 265 gram eroin ele geçirildi
Konya’da trafik kurallarına uymayan bin 453 sürücüye ceza
YEREL HABERLER Konya’da trafik kurallarına uymayan bin 453 sürücüye ...
Konya genelinde haşereyle mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Konya genelinde haşereyle mücadele sürüyor
Göl kıyısında yılanların “balık” kapma kavgası
YEREL HABERLER Göl kıyısında yılanların “balık” kapma kavgası