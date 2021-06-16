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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay’da öğrenciler modern tarım teknikleriyle buluşuyor

İHA

Karatay’da öğrenciler modern tarım teknikleriyle buluşuyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan, Karatay Kaymakamlığının proje ortağı olarak yer aldığı ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen “Öğrencilerimizi Modern Tarım Teknikleri ile Buluşturuyoruz” projesi için imzalar atıldı.
Türkiye’nin dört bir yanından Konya’ya gelerek Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler, söz konusu projeyle teorik eğitimlerinin yanı sıra uygulamalı gelişmiş tarım tekniklerini de alacaklar.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, protokolün imza töreninde yaptığı konuşmada Konya’nın bir tarım şehri ve tarımın başkenti olduğuna vurgu yaparak yerel yönetimler olarak bu hassasiyetle bu alana gereken her türlü desteği verdiklerini söyledi. Başkan Kılca, “Tarımın yanında eğitime de çok önem veriyoruz. Belediye olarak her zaman eğitimcilerimizin ve öğrencilerimizin yanındayız. Biz protokolümüzü Konyamızda örnek bir proje olarak görüyoruz. Bu projeyle öğrencilerimizi modern tarım teknikleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. Celalettin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tarım alanında teorik eğitim alan öğrencilerimizin pratik eğitimini de bir staj mantığında almalarını bu sayede sağlamış olacağız. Tarımsal üretim, kümes hayvancılığı ve diğer hayvancılık dallarıyla ilgili olarak ciddi eğitimler olacak. Bu vesileyle, KOP İdaresi Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Tarım ve eğitim söz konusu olduğunda her zaman çok ciddi destekleri oluyor. Protokolümüz ve projemizin milli eğitim camiasına, öğrencilerimiz ile eğitimcilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Öğrenciler, eğitim ve meslek hayatlarında gelişmiş teknikleri öğrenecek”
Celalettin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hayata geçirilecek projenin hayırlı olmasını dileyen Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Karatay Belediyesi’nin her konuda olduğu gibi bu projede de önemli bir destekçi olduğunun altını çizdi. Kaymakam Parlar, “Bu vesileyle, Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum. Tarım Lisesi’nde eğitim gören öğrenci kardeşlerimiz için çok önemli ve kıymetli bir proje bu. Öğrencilerimiz, eğitim ve meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri konuları gelişmiş teknikler sayesinde daha pratik olarak öğrenecekler. Projemiz hayırlı olsun” diye konuştu.
KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin ise KOP olarak Tarımsal Eğitim Yaygınlaştırma Projeleri kapsamında birçok projeye destek verdiklerini, bitki üreticileri ve çiftçilere de bu kapsamda önemli projeler ürettiklerini söyledi. Mahmut Sami Şahin, “Bu protokolümüzle, özellikle Celalettin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde eğitim gören öğrencilerimiz aldığı teorik eğitimleri pratik alana uygulayacaklar. Bu bizler için çok önemli. Çünkü ülkemizin geleceği öğrencilerimizin, özellikle pandemi döneminde önemi daha da artan sağlıklı gıdanın daha eğitimli, bilinçli ve nitelikli eller haline gelmesini arzuluyoruz. Söz konusu protokolümüzle ayrıca küçükbaş hayvanların barınabileceği 100 metrekarelik kapalı bir alan ve 480 metrekarelik alanda gelişmiş tarım tekniklerinin uygulamalı olarak yapılabileceği bir seramız olacak. Amacımız tarımsal alanda pratik ve teorik eğitim veren kurumların daha nitelikli hale gelmeleridir. Projedeki paydaşımız olan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve Karatay Kaymakamımız Abdullah Selim Parlar’a öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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