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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin 17. Dünya Konseyi Toplantısı yapıldı

İHA

Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin 17. Dünya Konseyi Toplantısı yapıldı

Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin Dünya Konseyi Toplantısı’na video konferans ile katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, uluslararası ilişkilerdeki zenginlik ve istikrar bakımından Konya’nın hem Türkiye'ye hem dünyaya örnek olduğunu belirterek, birliğin üye ülkeler arasındaki diyaloğu geliştirerek dünya barışına katkı sağlaması, tarihi ve kültürel mirasın yeni kuşaklara aktarılması için yaptığı önemli çalışmaları desteklediklerini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, başkan yardımcılığını yürüttüğü Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin Dünya Konseyi Toplantısına katıldı. Birliğin 2 yılda bir gerçekleştirdiği Dünya Konseyi’nin 17’inci toplantısına bu yıl Tataristan’ın Kazan Belediyesi ev sahipliği yaptı. Video konferans aracılığıyla düzenlenen toplantı “Ulusal ve Bölgesel Kimliğin Temeli Olarak Tarihi ve Kültürel Miras” başlığıyla birlik üyelerini bir araya getirdi.

"Konya uluslararası ilişkilerdeki zenginlik bakımından dünyaya örnek"
Toplantıda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu'da kurulmuş ilk Türk İslam Devleti olan Anadolu Selçuklularına yaklaşık 200 yıl başkentlik yapan Konya’nın, 13. yüzyılın ilim, kültür, sanat ve mimarisini günümüze taşıdığını söyledi. Başkan Altay, “Fiziksel, kültürel ve sosyal hizmet çeşitliliğinin yanı sıra; uluslararası ilişkilerdeki zenginlik ve istikrar bakımından da hem Türkiye'ye hem dünyaya örnek olan Konya; birçok şehirle ve uluslararası kurumla güçlü ilişkiler kurmuştur. Bizler, Dünya Tarihi Şehirler Ligi'nin, üye ülkeler arasındaki diyaloğu geliştirerek dünya barışına katkı sağlamasını, tarihi ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için yaptığı önemli çalışmaları tüm kalbimizle destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Tarihi mirası korumak en önemli amaçlarımızdan"
Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi mirası korumayı en önemli amaçlardan birisi haline getirdiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Temeli Selçuklulara dayanan, Osmanlı'dan kalma altyapısı bulunan Tarihi Bedesten'de Avrupa'nın en ciddi bütçeli restorasyon çalışmasını gerçekleştirdik. Konya'nın ticari dinamikleri doğrultusunda oluşan ve uzun yıllar boyunca şehrin tek ticari merkezi olma özelliğini sürdüren Bedesten, şehrimizi ziyaret edenlerin en önemli uğrak yerlerinden biri haline geldi. Ayrıca, Alâeddin Tepesi'nde tarihi dokunun korunması adına gerçekleştirdiğimiz projemiz ve Konya'nın en önemli simgelerden olan Hazreti Mevlana Türbesi ve çevresinde gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmaları ile tarihi miraslarımızı koruma misyonumuzu sürdürüyoruz. Bu kapsamda Konya şehir merkezinde ve ilçelerde pek çok tarihi ve doğal alanda çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz” diye konuştu.

"Konya olarak her türlü yükü almaya ve katkı sunmaya hazırız"
Başkan Altay, “Tarihi mirasa sahip çıkma ve yeni nesillere aktarma olarak ifade edeceğim ortak misyonumuza referansla, bütün üye şehirlerimizle uzun yıllar sürecek her türlü işbirliğini geliştirmek arzusunda olduğumuzu yinelemek isterim. Tarihi Şehirler Ligi'nde sizlerle hep birlikte, birbirimize güç vererek geçmişin izlerini yarınlara taşımak için yeni çalışmalara yön vereceğimiz için mutluluk duyuyorum. Bu anlamda Konya olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü yükü almaya ve katkı sunmaya hazırız” ifadelerine yer verdi.
Merkezi Japonya’nın Kyoto şehrinde bulunan ve dünya genelinde 7 farklı bölgeden 121 üyesi bulunan Dünya Tarihi Kentler Birliği; farklı şehirler ve kültürler arasında karşılıklı tecrübe paylaşımı ve işbirliğini sağlama misyonu taşırken; üye ülkeler arasındaki diyalogu geliştirerek dünya barışına katkı sağlamamayı da hedefliyor.

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