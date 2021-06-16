Konya Gazeteciler Cemiyeti’nde Özdemir yeniden başkan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Gazeteciler Cemiyeti’nde Özdemir yeniden başkan

İHA

Konya Gazeteciler Cemiyeti’nde Özdemir yeniden başkan

Konya Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Konya genelindeki tüm medya kuruluşlarının katılım sağladığı tek listeyle seçime gidilen genel kurulda Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
Olağan genel kurul toplantısı Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. 20182021 dönemine ait faaliyet raporu ve denetim raporunun okunup ibra edilmesinin ardından açık oylama şekliyle gerçekleştirilen seçimin sonunda Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir selamlama konuşması yaptı. Özdemir, geride kalan 3 yıllık süreçte yapılan en önemli hizmetin TOKİ marifetiyle Konya’daki tüm gazetecilerin ev sahibi olmasına öncülük etmek olduğunu dile getirdi. Başkan Özdemir, Konya Gazeteciler Cemiyeti olarak temelinde Konya’daki gazetecilerin hak ve menfaatlerini gözetmek olan her türlü oluşumu, atılan her türlü adımı desteklediklerini dile getirdi. Geçmiş dönemlerde yaşanan küçük kırgınlıklar nedeniyle Konya Gazeteciler Cemiyeti’nden ayrılışların söz konusu olduğunu ancak bu dönemin en önemli özelliğinin yeniden toparlanarak birlikteliğin sağlandığı bir dönem olması olduğunu ifade eden Başkan Sefa Özdemir, “Bugün burada büyük bir birliktelik örneği sergiliyoruz. Konya’daki bütün basın kuruluşlarımızın bir araya geldiği bir yapıya tekrar kavuşmuş olmanın mutluluğunu ve heyecanını da yaşıyoruz. Birlikte olmanın gücümüze daha çok güç katacağına inanıyor ve yeni dönemde de meslektaşlarımızın çıkar ve menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğimizi buradan tekrar beyan ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konya Gazeteciler Cemiyeti’nde genel kurulun ardından belirlenen yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan ilk toplantıda Cemiyet’in yeni yönetimindeki görev dağılımı gerçekleştirildi. Sefa Özdemir başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Lokman Koyuncuoğlu, Yaşar Toy, Rasim Atalay, Emrullah Nergiz, Erhan Dargeçit, Halid Şen, Mehmet Yenikaynak, Muhammet Gümüş, Zekeriya Sağlık, Mustafa Uğurlu, Mevlüt Boyalı, Mehmet Esat Ergener yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Pekyatırmacı: "KKTC'li belediyelerle işbirliğine hazırız"
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: "KKTC'li belediyelerle ...
Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin 17. Dünya Konseyi Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Dünya Tarihi Kentler Birliği’nin 17. Dünya Konseyi ...
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, yerli ve milli buğday ıslahında sona geldi
YEREL HABERLER Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, yerli ve milli ...
Konya OSB’de yerinde aşı uygulaması başladı
YEREL HABERLER Konya OSB’de yerinde aşı uygulaması başladı
Market önündeki paketli gazetelerin çalınması kamerada
YEREL HABERLER Market önündeki paketli gazetelerin çalınması ...
Yere düşen Türk bayrağını kaldıran minibüs şoförüne ödül
YEREL HABERLER Yere düşen Türk bayrağını kaldıran minibüs şoförüne ...
Karatay’da öğrenciler modern tarım teknikleriyle buluşuyor
YEREL HABERLER Karatay’da öğrenciler modern tarım teknikleriyle ...
Çömlek ustası, 450 yıllık atölyede üniversiteli çırağını yetiştiriyor
YEREL HABERLER Çömlek ustası, 450 yıllık atölyede üniversiteli ...
Çetmi Şelalesi doğa ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor
YEREL HABERLER Çetmi Şelalesi doğa ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor
Kısıtlamada sokağa çıktılar, rahat tavırlarıyla dikkat çektiler Konya’da izinsiz sokağa çıkan 128 kişiye 403 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada sokağa çıktılar, rahat tavırlarıyla ...
Konya gıda ve tarım üniversitesi yerli ve milli buğday ıslahında sona geldi
YEREL HABERLER Konya gıda ve tarım üniversitesi yerli ve milli ...
İç sularda getirilen balık avı yasağına olta balıkçılarından itiraz
YEREL HABERLER İç sularda getirilen balık avı yasağına olta ...
Konya Ovası´ndaki kuraklık, samanı da vurdu
YEREL HABERLER Konya Ovası´ndaki kuraklık, samanı da vurdu
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti
YEREL HABERLER 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde ...
Sille Tabiat Okulu’nda yılsonu şenliği
YEREL HABERLER Sille Tabiat Okulu’nda yılsonu şenliği
Karatay Belediyesi ilçeye 3 yeni sosyal tesis daha kazandırıyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi ilçeye 3 yeni sosyal tesis daha ...
Başkan Altay Kuzey Kıbrıslı belediye başkanlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Altay Kuzey Kıbrıslı belediye başkanlarıyla ...
Araştırma: 67 bin sanayi işletmesini kapsıyor
YEREL HABERLER Araştırma: 67 bin sanayi işletmesini kapsıyor
Süt kazanında banyo yapan 2 işçinin yargılanmasında tanık için zorla getirme kararı
YEREL HABERLER Süt kazanında banyo yapan 2 işçinin yargılanmasında ...
Konya’daki süt banyosu duruşması sürüyor
YEREL HABERLER Konya’daki süt banyosu duruşması sürüyor
Konya Büyükşehir’den Yunus Emre Şiirleri Türk Halk Müziği Beste Yarışması
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’den Yunus Emre Şiirleri Türk Halk ...
Ereğli Belediyesi tarafından dağıtılan fideler mahsullerini başladı
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesi tarafından dağıtılan fideler ...
Beyşehir Gölü’nde balıkçılar av sezonunu kurban keserek açtı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nde balıkçılar av sezonunu kurban ...
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, SÜ'de yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi aldı
YEREL HABERLER TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, SÜ'de yürütülen aşı ...