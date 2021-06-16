Konya'da sağanak; tarım arazileri suyla doldu

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Sakine DEMİR/CİHANBEYLİ (Konya), (DHA)KONYA´nın Cihanbeyli ilçesinde, öğle saatlerinde aniden başlayan yağmur, sele neden oldu. Yağmur suları tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Cihanbeyli´ye bağlı, Kuşça ve Yeniceoba mahallelerinde öğle saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Aniden başlayan yağış, Celil Boğazı mevkisinde taşkınlara neden olurken, tarım arazilerinde zarar oluştu. 3 saat süren yağmur sonrası bölgedeki arpa, mercimek, kimyon tarlalarında su baskınları oldu. Bazı yollar yağmur sularıyla kaplanınca araçlar güçlükle ilerledi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Cihanbeyli Sakine DEMİR

2021-06-16 15:58:00



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