5 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 15 gözaltı

Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün 'TSK'daki yapılanması'nda askeri personelden, sabit hattan sözde 'mahrem hizmetler ağabeyi-imamı' tarafından ardışık arama yöntemiyle arandığı belirlenen 15 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'ndaki askeri personelden, sabit hattan sözde 'mahrem hizmetler ağabeyi-imamı' tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 4´ü muvazzaf asker, 1´i ihraç edilen askeri personel, 3'ü emekli askeri personel, 1'i istifa eden askeri personel ve 11´i askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-06-17 11:48:19
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