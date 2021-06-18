FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü ve komiser eşi yakalandı

Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)KONYA´da, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 6´şar yıl 3´er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4´üncü sınıf emniyet müdürü M.T. ile eşi eski komiser N.T. yakalandı.
Her ikisi de meslekten ihraç edilen 4´üncü sınıf emniyet müdürü M.T. ve eşi komiser N.T´nin., yargılandıkları davada 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan verilen 6´şar yıl 3´er ay hapis cezaları onandı. Bunun üzerine çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, M.T. ile eşi N.T.´nin kaldığı yeri tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla karıkocayı yakaladı. Çiftin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Adem YILDIZ
2021-06-18 10:39:12
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