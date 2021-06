Çeyizcilerde normalleşme hareketliliği

Konya’da kademeli normalleşme sürecinin başlaması ve havaların ısınmasının ardından çeyiz ve yorgancılarda hareketlilik başladı.

Korona virüs süreci sonrasında kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte düğün sezonunda hareketlilik başladı. Havaların da ısınmasıyla düğün hazırlıklarına ve evini yenilemeye başlayanlar, kademeli normalleşme ile birlikte çeyizci ve tuhafiyecilerde yoğunluğa neden oldu.



"Her türlü çeyiz satılıyor şu anda"

Konya Yorgancılar Çeyizciler Tuhafiye Yün ve Orloncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Tezel, işlerinin havaların ısınması ve pandemi tedbirlerinin yumuşatılması ile birlikte iyiye gittiğini söyledi. İşlerinin bazı saatlerde çok yoğun olduğunu anlatan Ramazan Tezel, “Düğün sezonu da açıldı. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacak. Memleketimizde bir an evvel pandeminin bitmesini istiyoruz. Her türlü çeyiz satılıyor şu anda. Türkiye’de çeyiz bir gelenek ama Konyamızda daha bir farklılık var. Eskiye yönelik ürünler de satılıyor; dantel, havlu, havlu kenarı, yorgan, yastık, pike takımları gibi. Ama şu anda genç okuyan kardeşlerimiz kullanımı daha kolay ve güzel olsun diye hazır olanları daha çok tercih ediyorlar. Bu şekilde hizmete devam ediyoruz” dedi.

Yeni dünyaya gelen bebeği için alışverişe gelen Mehmet Demir, "Çok şükür bugün ben dünyanın en güzel ve en tatlı varlığına kavuştum. Onun heyecanı ile bebeğimiz başına koyabileceğimiz bir yastık almak için geldim. Küçük bir alışveriş yapacağız, onun için buradayız. Bir yastık aldık şöyle de bir bakınacağız. Pandemi sonrasında da küçük bir hareketlenme ile Konyamızda canlılık baş gösterdi. İnşallah daha güzel alışverişlere ve heyecanlara diyelim" ifadelerini kullandı.

Perde ihtiyacı olduğunu belirten Ayşe Yön ise perde ihtiyacı için geldiklerini ve aldıklarını ifade etti.

Seviye Yerlikaya ve Sevim Tellioğlu ise ev taşımak için hurç almaya geldiklerini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.