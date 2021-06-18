Konya’da “Güvenli Kampüs Belgesi’ni alan ilk üniversite ‘KTO Karatay’

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından yapılan incelemelerin ardından “Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi” alan Konya’daki ilk üniversite oldu. Aynı zamanda Türkiye’de Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip ilk üniversite olan KTO Karatay Üniversitesi, pandemi sürecinde hijyen koşullarına uyarak tüm önlemleri almaya hızla devam ediyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, korona virüs salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında yükseköğretim kurumlarının yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesine yönelik tedbirleri içeren genel standartları belirlemek amacıyla bir iş birliği protokolü imzalanmıştı. Bu doğrultuda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren KTO Karatay Üniversitesi, kampüste sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması ve takibi için gerekli altyapı koşullarını sağlayarak “Güvenli Kampüs Belgesi” almaya hak kazandı.



KTO Karatay Üniversitesi; güvenli ve temiz alanların vazgeçilmez merkezi

“Dijital Çağın Dijital Üniversitesi” mottosuyla dijital platformlarda Türkiye’nin en aktif üniversiteleri arasında yer alan, özgün bir şekilde geliştirilen KaratayHibrit eğitim modeliyle yüz yüze ve uzaktan eğitimin başarılı bir şekilde yürütüldüğü KTO Karatay Üniversitesi, pandemi sürecinde belgelendirme çalışmaları ile de dikkat çekiyor.

Türkiye’de “Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan ilk üniversite olan KTO Karatay Üniversitesi; vaka yönetimi, risk değerlendirmesi, acil durum eylem planı faaliyetlerini titizlikle yürüterek güvenli ve temiz alanların vazgeçilmez merkezi olmuştur.



YÖK ve TSE’nin hazırladığı kılavuza KTO Karatay Üniversite’nden birebir uyum

KTO Karatay Üniversitesi Kalite Yönetim Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz, YÖK ve TSE iş birliğinde hazırlanan ‘Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu’na birebir uyum sağlamış; öğrenciler, çalışanlar ve tüm dış paydaşların sağlığının korunması için gerekli adımları atmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmaların tescillenmesi amacı ile belgelendirme başvurusunda bulunulmuş ve belge almaya hak kazanılmıştır. KTO Karatay Üniversitesi olarak temel gayemiz, her yıl belgenin yenilenerek sunulan hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.