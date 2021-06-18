ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak

İHA

ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak

Milli Eğitim Bakanlığı ile ASELSAN Konya arasında imzalanan protokol ile ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak.
Konya’da, Milli Eğitim Bakanlığı ve ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. arasında mesleki ve teknik anadolu lisesi kurulması amacıyla protokol imzalandı. Mesleki eğitimin ortaöğretimden başlayarak doktora sonrasına kadar bütünleşik bir şekilde yapılanmasına öncülük eden Milli Eğitim Bakanlığının politikaları içinde önemli bir yere sahip olacak projenin 2022 yılında eğitim hayatına başlaması planlanıyor. İstihdamdaki değer zincirinin önemli bir parçası olan projenin, savunma sanayiinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunması hedefleniyor. ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ilk etapta teknisyenlik okullarında ve sonrasında mühendislik bilimleri noktasında yatırımlarının devam edeceği belirtildi.
Konu ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde bulunan ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık, “Ülkemizin her alanda kabuk değiştirdiği bu dönemde geleceğimizin mirasçıları olan öğrencilerimizin sanayimizin ihtiyaçlarını karşılayacak içerik ve altyapı ile donatılmış bu tür okullarda eğitim görmesi sadece ara kademe teknik personel temini değil ayrıca altyapısı güçlü mühendis yetişmesinde de son derece önemlidir. Bu çerçevede ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sadece Konya’ya değil ülkemize donanımlı, gerekli teorik ve pratik altyapıya sahip personel temininde kıymetli bir kaynak ve bu alanda örnek bir proje olacaktır” dedi.
ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesinde toplam 12 bin 985 metrekare alanda, zemin + 4 katlı binası ile 7 bin 795 metrekare kapalı alana sahip olacak. Okulun 3 bin 340 metrekarelik kısmında yer alacak 2 adet atölye binasında 22 adet atölye (işlik), bunlar dışında okul bünyesinde 1 adet konferans salonu, 1 adet spor salonu ve 32 derslik bulunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da otomobilin çarptığı yayanın savrulması kamerada
YEREL HABERLER Konya'da otomobilin çarptığı yayanın savrulması ...
Başkan Altay ve Başkan Kavuş öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay ve Başkan Kavuş öğrencilerle buluştu
Aile içi şiddet ihbarına giden polis, saksılarda Hint keneviri buldu
YEREL HABERLER Aile içi şiddet ihbarına giden polis, saksılarda Hint ...
Konya'da 'Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı' başlıyor
YEREL HABERLER Konya'da 'Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı' ...
Başkan Altay mahalle yollarında sathi kaplama çalışmalarını başlattı
YEREL HABERLER Başkan Altay mahalle yollarında sathi kaplama ...
Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerini dış mahallelerde sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı mahalle ziyaretlerini dış ...
Meram’da ilaçlama çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Meram’da ilaçlama çalışmaları hız kazandı
Prof. Dr. Gönülalan: "Prostat kanserinde koruyucu yiyecekler veya koruyucu gıdalar diye bir kavram yok"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Gönülalan: "Prostat kanserinde koruyucu ...
Konya’da “Güvenli Kampüs Belgesi’ni alan ilk üniversite ‘KTO Karatay’
YEREL HABERLER Konya’da “Güvenli Kampüs Belgesi’ni alan ilk ...
Çeyizcilerde normalleşme hareketliliği
YEREL HABERLER Çeyizcilerde normalleşme hareketliliği
Aile içi kavgaya giden polis kenevir bahçesiyle karşılaştı
YEREL HABERLER Aile içi kavgaya giden polis kenevir bahçesiyle ...
FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü ve komiser eşi yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü ve komiser eşi ...
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü ve komiser eşi yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü ve komiser eşi ...
Başkan Kavuş: “Konyalıyız ve konyasporluyuz”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Konyalıyız ve konyasporluyuz”
Konya Büyükşehir’in “Toplu Taşıma Hat Yönetim Sistemi”ne ödül
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’in “Toplu Taşıma Hat Yönetim ...
Büyükşehir'den 31 ilçedeki muhtarlara “Konya Buluşması”
YEREL HABERLER Büyükşehir'den 31 ilçedeki muhtarlara “Konya ...
Karabacak: “Konyasporumuzun başarısı için hepimiz el birliği ile gayret edeceğiz”
YEREL HABERLER Karabacak: “Konyasporumuzun başarısı için hepimiz el ...
Konya’da 'yerinde aşı' uygulamasıyla ilk günde 510 kişi aşılandı
YEREL HABERLER Konya’da 'yerinde aşı' uygulamasıyla ilk günde 510 ...
5 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 15 gözaltı
YEREL HABERLER 5 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 15 ...
Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı ...
Konya’da silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Konya’da silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Başkan Altay: "507 milyonluk yatırımla Konya’nın altyapısını güçlendiriyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "507 milyonluk yatırımla Konya’nın ...
Sağanak yağmurda suyla dolan altgeçitte otomobil mahsur kaldı
YEREL HABERLER Sağanak yağmurda suyla dolan altgeçitte otomobil ...
Hüyük’te otogar sevinci
YEREL HABERLER Hüyük’te otogar sevinci