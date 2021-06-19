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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da silah üreticilerine ve av bayilerine JASBİS eğitimi

İHA

Konya'da silah üreticilerine ve av bayilerine JASBİS eğitimi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından silah üreticileri, av bayileri ile silah tamir yeri ilgililerine Jandarma Silah Bilgi Sistemi (JASBİS) Projesi hakkında eğitim verildi.
Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi’nde Jandarma Genel Komutanlığı Silah ve Patlayıcı Madde Şube Müdürü Jandarma Yarbay Ömer Faruk Karaşahin ve beraberindeki heyet tarafından verilen eğitim programına Konya ve Beyşehir’in yanı sıra Antalya, Burdur ve Düzce illerinde faaliyet gösteren silah üreticileri, av bayileri ile silah tamir yerlerinin ilgilileri de katıldı. Programda, JASBİS’in 2018 yılında faaliyete geçen bir proje olduğu hatırlatılarak, ilgili mevzuatın sektör temsilcileri tarafından da bilindiği vurgulandı. Ancak, mevzuatlarda yapılan güncelleme ve yeni düzenlemeler olduğu da belirtilerek, yürütülen bu çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Kurusıkı tabancalar ile ilgili yürütülen çalışmaların sürdüğü, 2521 sayılı avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmasına dair yönetmelikte birtakım düzenlemelerin devam ettiği ve bunlarla ilgili gelişmelerin de önümüzdeki süreçle birlikte takip edileceği belirtildi. Katılımcılara ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı Silah ve Patlayıcılar Şube Müdürlüğünün faaliyetlerine ilişkin bilgiler de aktarıldı. Jandarma Genel Komutanlığının web sayfasında yer alan JASBİS programının vatandaşın silah ruhsat başvuru işlemleri için faal olduğu ve elektronik ortamda halen kullanıldığı hatırlatıldı. Projeye eklenen silah üretim, satış ve stok işlemleri programı altında imalathane, av bayi, atış poligon ve silah tamir yeri adı altında yürütülen işlemlerle ilgili sisteme giriş ve daha sonraki kısımları ile ilgili teknik bilgiler de verildi.
Programda, katılımcılara JASBİS projesi anlatılırken, bu kapsamda Genel Komutanlık Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sunulan hizmetlerin edevlet üzerinden sunulmasına yönelik geçtiğimiz yıllarda çalışma başlatıldığı anımsatılarak, “Vatandaşlarımızın silah ruhsat başvuruları (yivli silahlar, yivsiz tüfekler ve kurusıkı tabancaları) ile jandarma bölgesinde bulunan fabrika ve imalathanelerde üretimi yapılan yivsiz tüfek ve kurusıkı tabancalar ile av bayileri, atış poligonları ve silah tamir yerlerinde bulunan silahların elektronik ortamda takip ve kontrolünün yapılması, usulsüz üretim ve haksız kazancın önüne geçilmesi amacıyla, 1 Kasım 2018 tarihine kadar jandarma silah bilgi sistemi projesi başlatılmış ve 1 Temmuz 2019 tarihinde JASBİS projesi ülke genelinde faaliyete geçmiştir. Fabrika ve imalathanelerde üretimi yapılan yivsiz tüfek ve kuru sıkı tabancalar ile av bayileri, atış poligonları ve silah tamir yerlerinde bulunan silahların elektronik ortamda takip ve kontrolünün yapılması amacıyla ‘silah üretim satış ve stok işlemleri programı ise 1 Temmuz 2020 tarihinde hizmete geçirilmiştir. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğünce JASBİS projesine benzer patlayıcı maddeler bilgi sistemi (PATBİS) projesi de mevcut olup, her iki projenin vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek ve kayıt altına alınan verilerin bütünlüğünü sağlamak, silah ve patlayıcı maddelerle ilgili kaçakçılık ve yasa dışı suçları önlemek maksadıyla JASBİS ve PATBİS projelerinin entegre edilerek farklı sorumluluk sahasında bulunan tesisler arasında tesis ile kişiler arasında veya kişiler arası işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla idari ve teknik personel ile 25 Aralık 2021 tarihinde Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nda toplantı yapılmış olup, bu kapsamda çalışmalar da devam etmektedir” şeklinde bilgilere yer verildi.
Sunumda, her iki projenin entegre çalışmaları çerçevesinde, 26 Nisan 2021 tarihinden itibaren ise vatandaşların ruhsatlı silahları için yıllık mermi istihkaklarının ruhsat birimine gelmeden sistem üzerinden talep etmeleri halinde, ilgili ruhsat birimi tarafından onaylanmasına müteakip işlemlerin yürütülerek, vatandaşların jandarma veya emniyet bölgesindeki av bayilerinden mermi satın alabilmelerine de imkan sağlandığı dile getirildi.

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