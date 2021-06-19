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Kaza yaptığını fark etmeyen alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı Polisle yaşanan 25 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalanan alkollü şahıs, kendisine 'ters yönden gittin kaza yaptın' diyen polise 'nasıl tersten geliyorum, ne kazası, olmaz öyle bir şey' diyerek cevap verdi

İHA

Kaza yaptığını fark etmeyen alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı Polisle yaşanan 25 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalanan alkollü şahıs, kendisine 'ters yönden gittin kaza yaptın' diyen polise 'nasıl tersten geliyorum, ne kazası, olmaz öyle bir şey' diyerek cevap verdi

Konya’da kaza yaptıktan sonra ters şeride giren ve dur ihtarına uymayarak kilometrelerce kaçan alkollü şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Polislerin 'ters yönden gittin kaza yaptın' dediği alkollü şahıs, 'ne kazası, olmaz öyle bir şey" diye tepki gösterdi.
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Ödül Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ö.Y. (36) idaresindeki 42 AFY plakalı otomobil sürücüsü Çumra ilçesinde yaralamalı kazaya karıştıktan sonra durmayarak yoluna devam etti. Polis ekiplerinin plakayı polis merkezine bildirmesi üzerine Karaman yolu uygulama noktasına yaklaşan araca ‘dur’ ihtarında bulunuldu. Polisin ikazına uymayan sürücü ters yöne girerek kaçmaya devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri, kaçan aracın peşine düştü. Yaklaşık 25 kilometre süren kovalamacanın ardından otomobil, Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Ödül Sokak üzerinde durduruldu. Etkisiz hale getirilen sürücü Ö.Y.'nin alkollü olduğu belirlendi.

"Üfleyeceğim" deyip alkol metreyi üflemedi
Alkol metreyi üflemeyen şahıs, kendisini görüntüleyen basın mensubunu küfürlü tehdit ederek, ‘sen resmi olmayan görevliysen ben de devletin resmi olmayan görevlisiyim’ dedi. Polislerin 'ters yönden gittin kaza yaptın' dediği alkollü şahıs, 'nasıl tersten geliyorum, ne kazası, olmaz öyle bir şey" diye tepki gösterdi. Polisin 'dürüst müsün, dürüstsen üfle' sorusuna 'evet' cevabını veren şahıs, 'üfleyeceğim' dedikten sonra alkol metreyi yine üflemedi. Memlekete hizmet eden bir insan olduğunu anlatan şahıs, elindeki kelepçenin açılmasını istedi, ardından kendisini görüntüleyen gazeteciye, 'beni medyaya yayınlarsan seninle görüşürüz' diyerek tehditlerini sürdürdü. Aracıyla kaçan ve yaptığı kazanın farkına varmayan şahsa; ‘alkollü araç kullanmak’, ‘ters şeride girmek’, ‘kazaya sebebiyet vermek’ ve ‘makas atmak’ gibi suçlardan yaklaşık 7 bin lira ceza yazıldı. Araç çekici ile otoparka çekilirken, gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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