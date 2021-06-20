Ereğli POMEM 26. dönem mezunlarını verdi

Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünde eğitimini tamamlayan 26. dönem polis memuru adayları için mezuniyet töreni düzenlendi.

Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünde eğitimini tamamlayan 26. dönem polis memuru adayları için mezuniyet töreni düzenlendi. Pandemi koşullarına dikkat edilerek düzenlenen program, Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri ve protokol üyelerinin saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan 26. Dönem Birincisi Diyar Dinç, kendisi üzerinde emeği bulunan amirlerine ve ailesine teşekkür etti.

Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Savaş İçen ve Konya Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt ise günün anlam ve önemine dair konuşmalarını yaptı. Dönem birincisi Diyar Dinç’in yaş kütüğüne plaket çakması ve yemin töreninin ardından Konya Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt dönemi birinci, ikinci ve üçüncülükle bitiren mezunlara ödüllerini verdi.

Mezuniyet törenine Konya Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Arıcan, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Muammer Tayfun Girgin, Ereğli Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Hayri Yazıcı, siyasi partilerin ilçe başkanları ve emniyet mensupları katıldı.

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