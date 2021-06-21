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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Büyükşehir İtfaiyesi’nden nefes kesen deprem tatbikatı

İHA

Konya Büyükşehir İtfaiyesi’nden nefes kesen deprem tatbikatı

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili kurumların ortaklığıyla Ilgın ilçesinde deprem ve su altı arama tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta ekipler yaralıları kurtarmak için saniyelerle yarıştı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Ilgın Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kızılay, KOSKİ ve ilgili kurumların ortaklığıyla düzenlenen tatbikat Ilgın Belediyesi’nin ev sahipliğinde yıkım sürecinde olan Türkiye Kömür İşletmeleri’ne ait tesiste yapıldı. Tatbikatta 5,1 büyüklüğündeki depremde senaryo gereği çöken binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları canlandırıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta ihbarı alan aramakurtarma ekipleri anında olaya müdahale etti. Ekipler; sismik dinleme cihazıyla enkaz altındaki canlıların tespiti, beton kırma, yaralıya ulaşma, ilk müdahale ve kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta ekipler saniyelerle yarıştı deprem sonrası çöken binada çıkan yangına Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Bina yakınında bulunan çökme sonucunda araçta mahsur kalan yaralılar ise itfaiye kaza kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak UMKE ekiplerine teslim edildi. Enkaz altında kalan yaralıları kurtarmak için saniyelerle yarışılırken enkazdan çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı. Deprem tatbikatının ikinci aşaması da yine Ilgın’da Bulcuk Göleti mevkiinde yapıldı. Deprem sonrası görev alacak afet müdahale ekipleri tarafından çadırlar kurulurken; Konya Büyükşehir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi tarafından su altı ve su üstünde kurtarma çalışmaları izleyenlerden tam not aldı. Konya Afet Müdahale Planı doğrultusunda farklı ekiplerin aynı ortamda aynı saha dilimini kullanarak çalışmasının sağlanması amaçlanan tatbikat kapsamında ekiplerin konuşlanma, ortak çalışma kültürünü geliştirme, çalışma alanına giriş, çıkış, güvenlik ve emniyet prosedürlerini uygulamaları hedeflendi.

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