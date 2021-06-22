Konya’da kural ihlali yapan bin 596 sürücüye ceza

Konya’da polis ekiplerinin yaptığı trafik denetimlerinde kural ihlali yapan bin 596 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin il genelindeki denetimleri devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, 1822 Haziran tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 837 sürücüye hız sınırı ihlali, 368 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 384 sürücüye cep telefonu ile konuşmak ve 7 sürücüye alkolü araç kullanmaktan olmak üzere toplam bin 596 sürücüye ceza kesildi. Denetimlerde 37 araç ise trafikten men edildi.

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